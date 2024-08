"Bronca" entre Gobierno y PP en Alboraia por las licitaciones

El Partido Popular de Alboraia ha cargado contra el gobierno local, una coalición entre PSPV y Compromís, por no conseguir sacar adelante cuatro licitaciones "que son clave para el municipio". En un comunicado remitido a los medios, la formación conservadora ha acusado al ejecutivo local de "improvisar" en la gestión, que califica como "mala" e "ineficaz", una situación que a su juicio "está afectando gravemente a la ciudad".

Su portavoz, Modesto Martínez, señala los "errores administrativos" en la licitación de las casetas de las fiestas patronales como uno de los motivos por los que considera que el ayuntamiento actúa con "falta de previsión". Según explica, "uno de los más de 15 motivos por los que anularon el procedimiento de licitación de las casetas fue por la declaración de urgencia de un servicio para unas fiestas patronales, algo que el Tribunal consideró contrario a ley ya que la festividad se celebra anualmente y la administración es conocedora de la misma".

No alargar el proceso

Así, lamenta que el equipo de gobierno "no sea capaz ni de gestionar una licitación tan previsible como las casetas de las fiestas" y considera que el fallo responde a "una intencionalidad electoralista porque comenzaron el proceso a punto del inicio de la pasada campaña electoral con un presupuesto de más de 5.000.000 de euros para cuatro años y ahora nada de nada".

Sin embargo desde el Ayuntamiento de Alboraia han respondido a las acusaciones del portavoz popular y aclaran que desde el gobierno "decidimos no modificar lo que nos pedía el Tribunal para no alargar el proceso y que no se pudiera dar el servicio en fiestas", señalan fuentes municipales consultadas por este diario, que subrayan que además "acordamos con las asociaciones que usan esas casetas arreglar las nuestras de siempre, las limpiamos en profundidad y las pintamos, porque eran mas grande y así ellos tendrian mas espacio".

Licitaciones de cafeterías

El portavoz del Partido Popular en Alboraia también cree que es "inaceptable" que las playas de la Patacona y Port Saplaya se vayan a quedar sin chiringuitos este verano debido a las irregularidades en el proceso de licitación y considera que el ayuntamiento "debería haber buscado una solución para salvar la temporada". Asimismo, ha criticado el cierre del bar del Parque de Madera y de la cafetería de la Ciutat de l'Esport, este último llevando más de media temporada cerrado "debido a la falta de un plan claro por parte del ayuntamiento para reactivar su funcionamiento", opina.

Además, ha recordado que desde su partido "ya denunciamos públicamente en diciembre de 2023 que el Parque de Madera se encontraba en un estado de abandono, pero la sorpresa es que en agosto de 2024 la situación sigue igual con zonas insalubres y plagas de mosquitos que afectan a los vecinos, especialmente a los niños que utilizan las áreas infantiles".

Suciedad en el Parque de Madera de Alboraia. / A.A.

Abrirán en septiembre

Sin embargo, el ayuntamiento informó ayer mismo que sendas cafeterías reabrirán sus puertas "a la vuelta del verano" al haber aprobado la adjudicación de ambas instalaciones a dos profesionales de la hostelería "tras solventar algún imprevisto que mantenía cerrado el servicio". En el caso de la Ciutat de l'Esport, SFK Food S.L. se hará cargo de la cafetería tras la jubilación de su anterior gerente y el incumplimiento del contrato de su sucesora. Por lo que respecta al Parque de Madera, el ayuntamiento ha informado que Adriana de Oliveira Vieira asumirá el servicio en esta instalación que estaba cerrada por la finalización de la concesión y la tramitación de una nueva. En ambos casos la licitación ha sido para los próximos 4 años.