Alboraia plantea un lago artificial para evitar la contaminación en els Peixets

Alboraia quiere poner fin a los problemas de vertidos que cada año afectan a la playa dels Peixets y obligan a cerrar al baño este pequeño arenal que divide la Patacona y Port Saplaya. Si bien el ayuntamiento ha pedido ayuda a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y al Consell, así como a los ayuntamientos involucrados en los vertidos a las acequias que desembocan en el arenal, para abordar una solución conjunta a este problema, el gobierno local ha redactado paralelamente un anteproyecto para convertir els Peixets de manera efectiva en el Parque Público que le corresponde tener al municipio.

Así lo han asegurado fuentes municipales a este diario, que explican que la idea del consistorio pasa por crear un parque agrario en la zona en el que se incluiría un humedal artificial, cuyo objetivo principal sería recoger todas las acequias a lado y lado del barranc del Carraixet que desembocan en el mar. La creación de este lago permitiría que todos los canales que confluyen en esta zona de litoral, desde la acequia de la Mar hasta la de la Marquesa – una de la que más problemas da con los vertidos a las playas – desembocaran en el humedal, lo que permitiría que se filtrasen las aguas de manera natural con elementos como vegetación o grava.

Reticencias de Costas

Además, señalan estas mismas fuentes, este tendría un sistema de recogida de sólidos que actuaría como una balsa de laminación en posibles avenidas que desbordan las acequias en episodios de lluvias torrenciales. «Ese agua filtrada con un sistema demostradamente eficaz y natural se podría verter al mar o recogerla para devolverla a las acequias, bombeándola aguas arriba para riego», explican desde el consistorio, que señalan que el plan ya ha sido presentado a la Demarcación de Costas, tanto la autonómica como la dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Plano del Parque Agrario proyectado en la playa dels Peixets. / A.A.

«El proyecto lleva tiempo buscando informes positivos de estas administraciones, pero está siendo complicado porque entienden que hablamos de depuración de aguas residuales y no de filtro de aguas de riego», apuntan desde el gobierno local.

Caminos, huertos y un pequeño bosque

Así con todo, aseguran que desde el ayuntamiento «seguimos trabajando para conseguir los requerimientos técnicos que nos permitan hacer ese humedal tras las dunas de Peixets, que recogería diversas aves que hoy anidan en el barranco y complementaría el Parque Público Agrario, que ha de contar con caminos y campos de cultivo de titularidad pública, y un pequeño bosque que ocultaría la visión de la autopista y mitigaría el ruido».

Zona dels Peixets en la que se pretende ejecutar la actuación. / A.A.

Tres banderas negras

La ejecución de este proyecto permitiría poner fin a un problema histórico que afecta al municipio, y más concretamente a esta zona de litoral. Cabe recordar que la playa dels Peixets ha recibido en dos ocasiones la bandera negra que cada año otorga Ecologistas en Acción.

En 2018 se le dio «por los escombros que sustituyen al cordón dunar y por las aguas contaminadas que recibe de la actividad agraria», repitiendo en 2019 y en 2022 «por no haberse tomado las medidas correctoras», señalaban entonces desde el colectivo ecologista.

Asimismo, en 2024 el arenal lleva cerrado al baño desde hace más de un mes y sin fecha de apertura debido a los vertidos procedentes de la acequia de Moncada. Esa es la principal hipótesis que baraja el ayuntamiento ya que «las acequias afectadas tiran el riego de la acequia de Moncada», explican fuentes municipales, que descartan que pueda proceder la otros puntos porque el día en el que se decretó el cierre «la depuradora de Alboraia estaba averiada en el momento de la analítica y no arrojó nada, mientas que la acequia de Rascanya no regó».

