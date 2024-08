Els estius de la felicitat

Hi hagué un temps, entre els anys setanta i noranta del segle passat, en el qual les vacances escolars es passaven en la majoria de casos a les casetes de secà familiars, lluny de la platja i rodejats de natura i d’altres veïnes i veïns a partides com la Font del Sapo de Torrent. En aquell moment, llocs com el Barranc de l’Horteta, la Font de Manyes, de la Teula o el Clot de Bailon eren excursions obligades a l’estiu, per anar per aigua fresca o per agafar mores silvestres.

En aquestes cases, on es podien arribar a ajuntar en un mateix habitatge més de vint persones per a dormir i menjar, no importava la falta d’espai, l’absència d’aigua calenta o els torns per a anar a l’únic bany que hi havia, ja que això suposava la presència de més cosines i cosins per a compartir el temps lliure. De fet, les hores semblaven infinites, plenes de partides de cartes al Set i mig, la Brisca o remullant-se a la bassa. Sense dubte, el gran esdeveniment era la paella dels diumenges, a càrrec de mans expertes llaurades al llarg dels anys, i acompanyada d’una bona sobretaula que podia més que qualsevol de les sèries o pel·lícules de les actuals plataformes d’internet.

En aquella època, la mancança de llum elèctrica tampoc era un problema i aquesta es pal·liava amb ciris, fanals de gas i barres de gel per al menjar de nevera. Per tant, era un fet extraordinari quan alguna nit es podia veure la televisió gràcies a la bateria d’alguns dels cotxes familiars, encara que la pantalla del receptor fora xicoteta i en blanc i negre. I el fet d’aprendre a anar en bicicleta o reunir-se les famílies per a fer tasques de manteniment, eren motiu de celebració i donaven lloc a anècdotes inesborrables.

Molt de temps als carrers de les urbanitzacions

Aleshores les xiquetes i xiquets també passaven molt de temps als carrers de les urbanitzacions amb les amigues i amics d’altres casetes, amb els quals també es crearen forts vincles que encara romanen a la memòria. Totes i tots junts jugaven a amagar-se de nit o a fer carreres de bicicletes, imitant així de forma modesta als ídols del Tour de França del moment com Miguel Induráin, al qual volien emular.

El moment més difícil era el de l’acomiadament, quan s’acostava la tornada a l’escola, on els plors i nostàlgies dels bons moments gaudits en aquells mesos estaven a flor de pell. Aquest adeu es tornava en definitiu en passar per davant dels Arquets de Baix amb el cotxe, ja de camí de Torrent, el qual marcava el final de les vacances al secà aquell any.

Records del passat que ja no es tornaran a materialitzar perquè la vida canvia i uns arriben i altres se'n van, però que formen part del nostre bagatge vital i que són rememorades amb enyorança especialment en aquests dies. De fet, pocs canviarien aquells estius de la felicitat amb la família i amistats de la infantesa, moments que el temps ha tornat més idíl·lics i que afortunadament perviuran dins de molts de nosaltres per a sempre.

Dediquem aquest article a la memòria de José Manuel Jaunzarás Blasco (Torrent, 1976-2021) que aleshores va gaudir d’aquelles setmanes de descans al secà de Torrent.