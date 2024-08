Alboraia repara las aceras de sus avenidas y plazas principales

El Ayuntamiento de Alboraia ha puesto en marcha un Plan de Aceras para garantizar el mantenimiento de las principales avenidas y plazas del municipio, especialmente ahora en verano aprovechando la menor afluencia de vecinos y vecinas. Con una inversión de 30.000 euros, la empresa municipal Egusa está sustituyendo las baldosas dañadas de las avenidas Ausiàs March, de la Horchata y las Plazas del Carmen, de la Constitución y de la Señoría en Port Saplaya.

Los trabajos también se están llevando a cabo en algunos puntos concretos como el acceso al centro de salud de Racó de Sant Llorenç y Punto de Atención Continuada, La Patacona y otros espacios. El Plan de Aceras no significa el final del mantenimiento de la calzada para peatones, ya que la aplicación gratuita Línea Verde, a la que el Ayuntamiento le está dando una gran prioridad y ha conseguido elevar su eficacia de resolución al 80% (contando actuaciones que no son de competencia municipal y que no se pueden resolver desde el Consistorio), está disponible para registrar cualquier baldosa rota o socavón y proceder a su reparación.

No es la única actuación de mantenimiento a gran escala que se está realizando: la Junta de Gobierno recientemente ha aprobado la reurbanización de la calle Milagrosa y el reasfaltado del Camí Fondo, que entrarán en licitación próximamente y corregirán el deterioro que presentan. n