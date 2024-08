Mislata clausura su torneo internacional de ajedrez

La semana del 12 al 18 de agosto, el Centro de Personas Mayores Maestro Palau se ha convertido en el escenario de una nueva edición del reconocido Torneo de Ajedrez "Vila de Mislata". A lo largo de la semana, cerca de 200 jugadores y jugadoras han participado en una competición intensa que culminó el domingo con las últimas partidas y la ceremonia de entrega de premios. Esta es la LVII edición de este torneo internacional, organizado anualmente por el Club d’Escacs Mislata, consolidándolo como uno de los torneos más destacados en toda la Comunitat Valenciana.

Jugadores y jugadoras provenientes de más de diez países y de diversos lugares de España se unen en torno a tres torneos, diferenciados por su puntuación ELO FIDE; el Torneo A congrega a los de mayor destreza. En esta edición, se han vuelto a sumar maestros internacionales, añadiendo aún más renombre al torneo.

El torneo ya se cosolida como uno de los más destacados de la Comunitat Valenciana / A.M.

El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha expresado el respaldo del ayuntamiento a este torneo. "Es uno de nuestros acontecimientos deportivos más significativos, destacando tanto por la amplia participación como por su contribución a preservar la esencia del ajedrez, una actividad de gran trascendencia en nuestra ciudad", ha añadido. La teniente de alcalde, Pepi Luján, encargada de entregar los premios, ha añadido que "la administración municipal seguirá respaldando este evento de manera constante, con el objetivo de consolidar a Mislata como un punto de referencia a nivel nacional en este deporte".

Ganadores de la edición

En la máxima categoría del torneo, la del Grupo A (Abierto), el ganador fue el armenio David Davtyan; en el Grupo B (Sub 2050 FIDE) la primera posición fue para Pablo Aymerich del Club de Ajedrez de Vila-Real; y en el Grupo C (Sub 1750 FIDE) el ganador fue Jordi Muñoz, del Camp de Morvedre.

La clásica cita de Mislata también engloba un torneo escolar que tuvo lugar durante la jornada del sábado y que contó con la participación de 60 jóvenes con un destacado nivel, representando la cantera prometedora de este deporte. Este torneo, que celebraba su edición XI, fue ganado por Jeroni Mulet, de Xàbia.