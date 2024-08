"El soterramiento del metro de Torrent debería haberse hecho hace 50 años"

El pitido de aviso de salida del metro de la estación de Torrent, el sonido de las ruedas del ferrocarril deslizándose por los raíles y la advertencia de que, tras unos segundos detenido, las puertas se cerrarán y el tren marchará. Esos son algunos de los ruidos con los que conviven desde hace décadas los vecinos del Camí La Noria. Para algunos esta banda sonora pasa desapercibida pero para otros es una molestia diaria.

Quince años después de un planteamiento entre el Consell y el Ayuntamiento de Torrent para soterrar las vías del metro a su paso por la primera parada de la capital de l'Horta Sud (por donde pasan las líneas 1,2, y 7), ambas administraciones han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de ejecutar el proyecto que propusieron en 2009. Uno para el que se desarrollará un nuevo estudio debido a los cambios de coste de materiales tras el paso del tiempo y las nuevas circunstancias. Se han dado los primeros pasos en forma de conversaciones entre ambas instituciones pero todavía queda mucho camino por recorrer.

En su día se planteó financiar la actuación por valor de 85 millones paritariamente entre ambas administraciones y el consistorio quería afrontar el gasto de la actuación del soterramiento con los recursos económicos obtenidos por la urbanización del Safranar, una zona de huerta al otro lado de las vías y que el Plan General incluía para su desarrollo urbanístico que actualmente forma parte de terrenos protegidos por el PAT de l'Horta aprobado en 2018 con el Botànic.

¿Qué dicen los vecinos, los comercios y los usuarios del metro? Hay opiniones para todo, pero en general, reconocen que soterrar las vías sería positivo para el barrio. Sebastián y Lola llevan más de 40 años viviendo en Camí La Noria. Preguntados por esta cuestión son muy claros: "El soterramiento debería haberse hecho hace 50 años. Esto es un peligro y el paso inferior para cruzar está hecho una pocilga". Así de claro. "No me importa decir que los políticos prometen y prometen pero no ejecutan. Yo no me creo que lo vayan a hacer. Si no lo veo, no lo creo", detalla Sebastián.

"Somos un barrio apartado, las vías nos dividen"

Uno de los objetivos del soterramiento del metro era acabar con la barrera que supone el metro, integrando al barrio de Camí La Noria en la trama urbana y facilitando la futura conexión del barrio que se materializaría en el Safranar, la zona que el consistorio quiere edificar y actualmente protegida. El actual trazado se convertiría en una avenida verde con una plaza. Justo en frente del único bar de Camí La Noria están las vías del tren. La dueña del local, donde parroquianos se toman el café o almuerzan, ve positivo el proyecto, sobre todo porque daría más vida a la calle que tienen enfrente y sería bueno para el negocio.

Parada de metro de Torrent vista desde el barrio Camí la Noria. / A.T.

Óscar e Inma están sentados en una mesa de la terraza con vistas al tren. "Yo quiero que lo hagan. Estamos divididos con el resto del pueblo. Aunque esta es en parte la 'gracia del barrio, es verdad que siempre hemos estado apartados y más olvidados", reconoce Inma. Además, enumera distintos accidentes que tienen que ver con la seguridad de un paso a nivel que "mucha gente no respeta" pues "cruzan cuando está a punto de pasar el tren y es un peligro".

Óscar, por su parte, valora la tranquilidad de ser el último barrio de Torrent, estar cerca de la salida a València y poder aparcar. "Si construyeran las casas en Safranar esta parte de la ciudad se revalorizaría, pero también habría más movimiento y yo me vine aquí para estar tranquilo", recuerda. Isabel, Antonio y Amparo llevan toda la vida en el barrio torrentino y aseguran que ya ni escuchan los ruidos. "Estamos acostumbrados". Respecto a la construcción de nuevas viviendas señalan que "no nos molesta, lo único es que dicen muchas cosas, pero luego no llegan a hacer nada", lamentan.

Estación de metro de Torrent que plantean soterrar. / Germán Caballero

Disparidad de opiniones

Sergi y Juan José son usuarios habituales del metro y lo cogen al menos un par de veces por semanas en esta estación. El segundo señala que el soterramiento le parece "estupendo" porque tal y como está "es tercermundista". Además, comenta que el proyecto de desarrollo urbanístico de Safranar "estaría bien, le daría vida al barrio con vecinos nuevos. Ahora esto está cada vez más degradado, también porque está apartado y hacer un parque lo integraría en el núcleo del pueblo".

Sergi, por su parte, considera que "para los vecinos que tienen las casas justo entre vías sería una comodidad que el metro se soterrara, pero en mi opinión, siendo que es una línea pequeña esta actuación supone un gasto enorme que no hace falta, es innecesario".

