Torrent elabora su primer plan de actuación ante catástrofes climatológicas

Torrent se prepara para poder afrontar con total garantía y seguridad los efectos de catástrofes climatológicas, como la habitual gota fría o una posible DANA que se produce tras el verano y que en muchos casos provocan inundaciones y graves daños,a través de la elaboración del Plan de emergencias frente a seísmos, incendios e inundaciones del que se carecía pese a ser obligatorio por Ley.

Este miércoles por la mañana en el Ayuntamiento de Torrent se ha mantenido una reunión de trabajo con la participación de alcalde accidental y concejal responsable del Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente José Gozalvo, la concejala del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad y portavoz del grupo municipal del PP, Sonia Roca, la concejala del Área de Administración, Información y Mujer, el Comisario Jefe de la Policía Local de Torrent y el inspector Salvador Gallardo, José Pascual Martínez, el Jefe de Protección Civil, Francisco Lona, el Jefe del Servicio de Medio Ambiente, Xavi Salas y representantes de Geolat, la consultora externa contratada, implicados que intervienen en la redacción de los distintos Planes de Actuación Municipal frente al riesgo de seísmos, inundaciones e incendios forestales.

Reunión en Torrent para elaborar el Plan de Emergencias. / A.T.

El objetivo de estos Planes persigue elaborar mecanismos de prevención ante posibles situaciones de emergencia, establecer protocolos y procedimientos de actuación en caso de sucesos trágicos o emergencias, detallar los riesgos ocasionados por desastres naturales y otras emergencias en el municipio, entre otros.

La reunión de carácter técnico, ha supuesto la coordinación y revisión de distintos aspectos, más relevantes, de estos Planes de Actuación Municipal (PAM), además de la aportación de distintos documentos, destinados a la redacción de los Planes de actuación, planes de evacuación y actuaciones frente al fenómeno de “gota fría”, entre otras cuestiones.

V.G.S

En dicha reunión, se han avanzado distintos temas que afectan directamente a la prevención ante cualquier tipo de incidencia meteorológica, seísmos, inundaciones o incendios forestales, entre otros. Aspectos como limpieza de imbornales, puntos de evacuación de aguas fluviales, red arterial de colectores, labores de mantenimiento y limpieza realizadas, residuos retirados, poda de palmeras y árboles con especial atención a los históricos y monumentales.

También se ha hablado del apoyo que ofrecerán las 192 cámaras de vigilancia instaladas en el municipio, herramientas esenciales de prevención y actuación ante cualquier incidencia meteorológica, para una rápida y eficiente actuación.

Torrent ha implementado el uso de nuevas tecnologías, como cámaras de vigilancia en zonas boscosas y urbanizaciones, para mejorar la seguridad y la prevención de incendios. Este sistema permite a la Policía Local detectar incidencias rápidamente y coordinar dispositivos de urgencia

Se ha hecho especial mención a la excelente coordinación existente entre los Servicios de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, claves en el desarrollo de los Planes de Actuación Municipal ante emergencias de Torrent.

Incumplimiento de la normativa vigente desde 2015

La Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, fue un marco legal importante que consolidó la obligatoriedad de estos Planes de Emergencia. Esta ley buscaba garantizar la preparación y respuesta efectiva ante emergencias mediante la planificación y coordinación adecuada de recursos y acciones preventivas. Además, se buscaba garantizar la seguridad y salud de los ciudadanos mediante la implementación de medidas de prevención y actuación en situaciones de emergencia.

Eduardo Ripoll

Los Planes de Emergencia se hicieron obligatorios a partir del año 2015 debido a la necesidad de que los municipios estuvieran preparados para enfrentar riesgos ocasionados por desastres naturales y otros eventos críticos. La legislación estableció que los municipios debían contar con un Plan Territorial Municipal de Emergencias (PTME), así como Planes específicos dependiendo de los riesgos particulares de cada área, como inundaciones, incendios forestales o riesgos sísmicos.

Con respecto a los Planes aprobados anteriormente a esta fecha, el gobierno de PP y Vox afirma que "los encontramos bajo el gobierno del Partido Popular de Amparo Folgado, se aprobaron el Plan de Prevención de Incendios Forestales de Torrent en 2013, y el Plan de Autoprotección y Evacuación de El Vedat en 2015, además se puso en marcha la novedosa red de aspersores denominada SIDEINFO. Sin embargo, Torrent no ha renovado ni actualizado periódicamente, estos Planes, conforme a los nuevos requerimientos desde el año 2015".

Pérdida de subvenciones

Del mismo modo, el gobierno afirma que por esta carencia "Torrent ha perdido, durante todos estos años, subvenciones destinadas a la elaboración de los Planes Municipales de Emergencia debido a que no ha cumplido con la obligación de implementar estos planes desde 2015". La Generalitat Valenciana, Consellería de Justicia, ha otorgado subvenciones a más de 300 municipios para la creación de más de 450 planes de emergencia, pero Torrent no ha podido beneficiarse de estas ayudas porque no ha podido implementar los Planes obligatorios, al no contar con ellos, como son: el Plan Territorial Municipal de Emergencias, el Plan de Actuación Municipal (PAM) de Incendios Forestales, el PAM de Inundaciones y el PAM Sísmico. Subvenciones de la Conselleria, de las que ahora sí se está beneficiando Torrent para la redacción de los actuales Planes de Actuación Municipales.

En el año 2013, comentan, se aprobó por parte de la Conselleria de Justicia, el único Plan que tiene Torrent, el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Torrent para un plazo de diez años y con una revisión cada cinco años. "Ni se revisó a los cinco años ni se renovó a los diez años". Y fue el pasado mes de diciembre cuando el Pleno de la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana homologaba el Plan Territorial de Emergencias de Torrent, municipio que tenía obligatoriedad de tenerlo desde 2015.

Encontrándose en la actualidad redactándose y ha sido el motivo de la reunión celebrada este miércoles, los tres Planes (obligatorios desde 2015) de Actuación Municipal (PAM) frente a Incendios, Inundaciones y Seísmos, que serán presentados en septiembre y se deberán someter a una revisión completa cada 6 años.

LoS Bomberos sofocan un incendio en el barranco de Torrent / A.T.

Con estos documentos, Torrent completa todos los Planes de gestión de Emergencias necesarios, quedando configurada la gestión y planificación frente a posibles situaciones de emergencia.

Sonia Roca: "Ha sido una irresponsabilidad"

La concejala del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad y portavoz del Grupo Municipal del PP, Sonia Roca, ha manifestado que “la redacción de estos planes de actuación del Ayuntamiento era una necesidad, que además de disponer de ellos por los riesgos de las características físicas del territorio, riesgo de inundaciones y por la masa forestal de nuestro municipio, la Ley nos obligaba desde 2015. No se puede entender y ha sido una irresponsabilidad, que desde esa fecha el PP año tras año, lo haya denunciado al gobierno municipal y no se atendiera un tema de suma y vital importancia para la seguridad de Torrent y los torrentinos. En septiembre, el segundo municipio de la provincia y el quinto de la Comunitat Valenciana, tendrá al fin, sus Planes de Actuación Municipal con respecto a inundaciones, incendios y seísmos, para tranquilidad de los torrentinos, que deben saber que cuentan con un gobierno responsable y que vela por la seguridad del municipio y sus ciudadanos”.