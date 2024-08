Diego Macías conduce a la selección sub-18 al oro europeo

El componente del Club Ajedrez Andreu Paterna, Diego Macias, ha protagonizado un nuevo hito en su brillante carrera contribuyendo, como tablero número 1, al triunfo del combinado español en el Campeonato de Europa sub-18 en modalidad relámpago. Macías se enfrentó a los mejores jugadores de cada nación finalizando invicto, acumulando 5,5 puntos de 7 posibles.

Macias gana la plata en el Europeo de ajedrez. / PBM

Además, logró el subcampeonato individual sub-18, con otra impresionante actuación, en el continental celebrado en Praga que reunió a 67 jóvenes de diversos países en modalidad relámpago. Este torneo se disputó a 18 rondas, logrando Macias 13,5 puntos de los 18 en juego, lo que le valió la plata del Europeo.

Batiendo récords

Macias, quien alcanzó la categoría de maestro internacional con sólo 16 años, sigue rayando a un gran nivel en una temporada en la que viene de proclamarse, el pasado mes de mayo, en el campeón autonómico más joven en la historia. En 2023, logró el campeonato de España sub-16, y también alcanzó el segundo lugar en el Campeonato de Europa de la misma categoría. En 2022 logró un tercer puesto en el Campeonato de España de Ajedrez sub 18 y un doblete en sub 16, así como la séptima posición del Mundial sub-16 de ajedrez clásico. A todo ello hay que añadir su importante papel en el Club Ajedrez Andreu Paterna, campeón autonómico de ajedrez por equipos, en el que actúa regularmente como tablero número 1 logrando títulos autonómicos y compitiendo en la máxima categoría del ajedrez nacional.