Descubre que tiene la casa okupada a través de las cámaras de seguridad

Iván Richart no olvidará ya nunca este pasado 18 de agosto. Ese día recibió un SMS en su teléfono móvil de la empresa de seguridad con la que tiene contratada la alarma de robo e intrusión que en su chalet de Monte-Vedat en Torrent se estaban sucedidendo diversos saltos de alarma. Inmediatamente este vecino, que vive en València pero tiene una segunda residencia familiar en esta urbanización torrentina, accedió a través del móvil a las imágenes de las cámaras instaladas en su domicilio y comprobó de forma angustiosa que había gente paseando por su salón. Y lo peor es que empezó a mirar las imágenes anteriores hasta descubrir la presencia de tres personas diferentes hasta un mes antes, el 19 de julio.

Imagen de las camáras de seguridad donde de comprueba la presencia de gente en el salón. / L-EMV

"Suelo ir varias veces al mes, pero tengo a mi madre enferma y llevaba al menos dos meses sin poder ir, pero estaba tranquilo al tener alarma instalada en casa", afirma Iván, que reconoce que tenía llamadas de números desconocidos que él consideró que eran Spam cuando probablemente eran las llamadas de la empresa de seguridad cuando se produce una intrusión y salta la alarma.

Tras este aviso el pasado 18 de agosto, Iván se puso en contacto inmediatamente con la empresa de seguridad para informarles que eran okupas y la empresa trasladó el aviso a la Guardia Civil, como marca el protocolo. Sin embargo, tal y como relata Iván y así aparece en la denuncia, "la empresa me informó que la Guardia Civil se había personado allí pero que las personas se identificaron como propietarias, algo imposible", señala este vecino que acredita como prueba la escritura de la vivienda a su nombre.

Otra imagen captada el 10 de agosto, donde se ve a otra persona en el salón. / L-EMV

"No sé qué más puedo hacer"

Iván decidió acudir él personalmente a la Guardia Civil de Aldaia, ya que el chalet está en su demarcación, pero ésta le redirigió a la comisaría de la Policía Nacional en el barrio de Ruzafa al estar allí su vivienda habitual y es allí donde interpuso la denuncia el 19 de agosto. "Pero todo sigue igual y yo estoy desesperado porque hay gente viviendo en mi casa, a la que sigo viendo por las cámaras. Me aconsejaron no ir al chalet, y he dado aviso a la compañía de luz y de agua para cortar el suministro. También he ido a Justicia para ver si habían ordenado el desahucio pero no hay nada. Esto es una pesadilla, no se que más puedo hacer, quiero poder entrar en mi propia casa", señala Iván desesperado.