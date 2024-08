El PP de Albalat denuncia la censura del "saluda" en el libro de fiestas

Continúa la confrontación entre el gobierno progrsista de Albalat dels Sorells y el PP, en la oposición. Ahora el centro de la disputa ha sido el libro de fiestas. Los populares, encabezados por Javi González ‘Viza’, denuncian que, por primera vez, el partido de la oposición no podrá publicar su ‘saluda’ en el libro de las fiestas.

El portavoz del PP afirma que preguntó en el último pleno al concejal de fiestas, Raúl Moya, del PSOE, el por qué aún no se había solicitado el escrito al Partido Popular. "El concejal de fiestas dijo que él, junto al alcalde Nicolau, de Compromís, habían decidido no dejarnos porque utilizamos el espacio para criticar”.

El alcalde de Albalat dels Sorells, Nicolau Claramunt, ha afirmado a este diario que "en el libro de fiestas no se suele dar espacio a los partidos políticos. El año pasado se dio la oportunidad a los diferentes partidos. Este año se ha decidido que el llibret será como antes, sin 'saluda' de ningún partido", aclara.

Hay que recordar que el gobierno formado por Compromís y PSPV reprobó en el último pleno al portavoz y concejal del Partido Popular Javi González, "por sus reiterados insultos tanto a miembros de la corporación como otras personas". Uno de esos insultos fue el dirigido al portavoz de los bomberos forestales, a quienes calificó literalmente como "gos mantero" en un tweet y lo comparó con una cabra con la expresión "Tira pal monte gos mantero".

Corporación municipal de Albalat dels Sorells. / A.A.

Tanto el alcalde como el portavoz socialista ya advirtieron que no toleraban esta actitud y que trabajarían "porque las personas que nos representan mantengan el respeto y la dignidad que la ciudadanía merece".

"El libro es del pueblo"

Sin embargo, desde el PP lamentan “la actitud caciquil del equipo de gobierno y de que quieran filtrar y controlar lo que se puede o no se puede escribir en un libro que no es de ellos sino del pueblo y que pagan los vecinos con sus impuestos”-. Continúan afirmando que “lo que les molesta fue que desde el PP pidiéramos que pagaran lo que debían a los festeros, y eso, lógicamente les molestó”. Y finalizan asegurando que “lamentamos la actitud caciquil de Raúl y Nicolau, algo impropio de unos mandatarios del siglo XXI. No es la primera vez que lo hacen, este ‘modus operandis’ lo llevan poniendo en práctica en las publicaciones de las redes oficiales del ayuntamiento”. “Cómo no, aprovechamos para desear a todos los vecinos unas felices fiestas donde reine la paz, la alegría y la hermandad”, concluyen.