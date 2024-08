Albuixech dona el tret d’eixida a les seues Festes Patronals i Populars 2024

Albuixech dona hui el tret d’eixida a les seues Festes Patronals i Populars 2024. «És el moment perfecte per a valorar el que realment importa: la família, els amics i la solidaritat. És temps de gaudir de les nostres tradicions amb la companyia dels nostres éssers estimats», afirma Marta Ruiz, alcaldessa d’Albuixech.

A les 20 hores, tindrà lloc la cercavila del pregó, i després castells de focs d’artifici a càrrec de la pirotècnia Manchega. A les 22 hores se celebrarà el sopar popular al barri de les Sidres, i a la mitjanit la Nit del Rock, amb l’actuació dels grups Disonanzia i La Trinchera. Pel que a la jornada de demà, la Festivitat del Crist de la Misericòrdia començarà amb la solemne missa en l’ermita del Barri de les Sidres, a les 12 hores. A la vesprada, sota les 20 hores, serà la processó i en acabar, castell a càrrec de la pirotècnia Manchega. A les 22 hores, tindrà lloc la ‘guisà’ de conill amb tomata al Barri de les Sidres, on estarà el veí Marc, tallant pernil en un acte benèfic per a l’Associació Espanyola contra el Càncer. A les 12 de la matinada, espectacle «Pop Ladies» on es repartiran els premis de la setmana esportiva.

És temps de gaudir de les nostres tradicions amb la companyia dels nostres estimats Marta Ruiz — Alcaldessa d'Albuixech

El dilluns, 26 d’agost, a partir de les 19.30 hores, hi haurà ‘tardeo’ a la plaça de l’Església, a càrrec de Loca Fm amb l’actuació de sis DJ’s. El dimarts, a les 20 hores, serà el torn de l’ofrena a la Mare de Déu d’Albuixech; i a la mitjanit, cinema a la fresca a la plaça de l’Església. El 28 d’agost es podrà gaudir també, a les 20 hores, de l’espectacle per a xiquets i xiquetes amb el grup infantil Irutxa i Skargots, proposta del Consell d’Infància de la localitat. A les 12 de la matinada, Orquesta Joker a la plaça de l’Església.

Una foto de grup dels festers del Rosari d'este any 2024. / A. A.

La recta final

La setmana finalitzarà amb tres dies molt complets. El divendres 30 d’agost, a partir de les 19 hores, el municipi s’omplirà d’alegria i de color amb la cavalcada de disfresses i l’actuació del grup «Divertilandia». A les 20.30 hores, repartiment dels premis de les disfresses a la plaça de l’Església. El dissabte 31 d’agost serà la Festivitat de Sant Ramon Nonato, amb una missa a les 12 hores i a les 19 hores, mascletà a càrrec de la pirotècnia Caballer Fx e, i processó, a les 20 hores. En acabar, Castell a càrrec de la pirotècnia Hnos. Borreda, Nit de paelles, Concert Eurovisió amb Big-Band i actuació del veí d’Albuixech, Dj Paco.

L’última jornada de celebració serà el dilluns 2 de setembre, amb la Festivitat de la Mare de Déu D’Albuixech. Hi haurà missa en el seu honor, a les 12 i a les 19 hores, mascletà a càrrec de la pirotècnia Gironina, processó a les 20 hores i mascletà nocturna a càrrec de la pirotècnia Gironina, a les 23 hores. A partir de les 12 de la matinada es podrà gaudir del Cuarteto de Cuerda València «Pop internacional» a la plaça de l’Església.