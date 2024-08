La antigua villa romana del Pouatxo de Moncada albergará un gran parque arqueológico

El hallazgo de una villa romana de más de 20.000 metros cuadrados en el paraje del Pouatxo de Moncada, con un camino ibérico incluido, albergará un parque arqueológico con un centro de interpretación para poner en valor y divulgar la "romanización" de la comarca de l'Horta Nord a través de los asentamientos agrícolas que proliferaron entre los siglos I y III.

Fuentes del servicio municipal de arqueología aseguran que este proyecto formará parte de una nueva fase de trabajo en el yacimiento descubierto que todavía está en un estadio prematuro. "Aspiramos a crear este parque arqueológico para reconstruir el proceso de 'romanización' que vivió la comarca como consecuencia de la fundación de la colonia de Valentia en el 138 AC", explica el arqueólogo municipal, Josep Burriel.

Para el experto, el Pouatxo es "un ejemplo" vivo de este proceso histórico y eso es precisamente lo que Moncada quiere divulgar en un futuro centro de interpretación. "Lo que se explique aquí, se puede extrapolar al resto de villas de la comarca, pues hubo decenas de ellas".

¿Cómo se estructuraría el centro de interpretación?

Según explica el técnico municipal, el espacio sobre el que trabajarán aspiraría a tener una sala de exposición permanente con los materiales que se recuperen de las excavaciones de la villa romana. El experto apunta que en ese preciso lugar podría haber un espacio para poder exponer el mosaico de las 9 Musas, sea el original o una reproducción.

El arqueólogo detalla que la ubicación de la obra responde a una decisión de política patrimonial. Más allá de eso, el experto opina que "por la dignidad del mosaico, es el futuro centro de interpretación del Pouatxo el que debería albergar la imagen, pues es donde se encontró". Fuentes de la concejalía de Patrimonio confirman que dentro de todas las posibilidades que se barajan para el centro de interpretación, habilitar un espacio para el mosaico está entre ellas, aunque todavía no hay nada decidido.

Además de esa primera estancia de exposición en el futuro centro de interpretación, continúa Burriel, "pensamos que sería interesante conformar otra zona de audiovisual para poder mostrar vídeos y dar charlas didácticas sobre lo que el Pouatxo albergó, sobre todo para divulgar aquellas cosas que no se pueden ver en las ruinas", apunta Burriel.

"Explicar el proceso de 'romanización', no solo en Moncada sino en toda la zona de lo que fue la colonia de Valentia no se ha hecho nunca, pues no hay villa rústica romana que haya permitido esa interpretación", señala. Este proyecto está en la agenda de la alcaldía y la concejalía de Patrimonio para potenciar la riqueza patrimonial del municipio, que cuenta, además, con otro yacimiento ibérico, el Tòs Pelat.

El hallazgo se incorpora a las rutas históricas que se presentarán en Fitur El Ayuntamiento de Moncada incorporará el yacimiento de la antigua villa romana del Pouatxo a la propuesta turística en la que trabaja el equipo de gobierno local para presentar en Fitur, la feria internacional del turismo, en su próxima edición. Así lo anunció ayer la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, que consideró que el hallazgo arqueológico es «una importante noticia que viene a constatar las investigaciones llevadas a cabo durante los últimos diez años y que corroboran la importancia de los asentamientos de nuestra ciudad». En este sentido, Orts resalta la importancia de proteger y difundir el patrimonio arqueológico e histórico local y destaca los proyectos llevados a cabo en los últimos meses como la apertura del museo de la Fábrica de la Seda, con carácter etnográfico. Por eso, dice la primera edila, «ahora es el momento de dar un paso más y difundir y poner en valor la riqueza patrimonial de Moncada. Estamos trabajando en una propuesta turística para que Moncada esté presente en Fitur con sus tres rutas: la ruta del agua alrededor del agua y la Real Acequia de Moncada; la ruta arqueológica cuyo principal exponente es el poblado ibero del Tòs Pelat (y a la que se incorporará este antigua villa romana) y la ruta patrimonial que recorre los principales espacios del entorno urbano entre ellos el museo de la Fábrica de la Seda, así como el Misterio de la Pasión representación declarada de interés turística». Reivindica un «trato digno» al mosaico En relación al hallazgo en la partida del Pouatxo, la alcaldesa recuerda que allí se encontró hace poco más de un siglo el Mosaico de las Nueve Musas, uno de los policromados más importantes jamás hallados en la Comunitat Valenciana con más de 40 metros cuadrados de superficie y una antigüedad de más de 18 siglos. «Ahora es una buena ocasión para reclamar un trato digno al mosaico que permanece en un almacén del Museo de Bellas Artes de Valencia sin posibilidad de poder ser visitado y que en Moncada podría estar expuesto de manera permanente al público», reivindica la alcaldesa del municipio de l’Horta Nord.

La alcaldesa del municipio, Amparo Orts, ya señaló a este diario en una entrevista realizada recientemente que el consistorio "destinará fondos para proyectar un gran parque arqueológico, que será el mejor en toda la comarca, sino de toda la provincia". Por su parte, la concejala de Patrimonio, Anna Gascó, señala que ya se están dando todos los pasos para poder implicar a todas las administraciones para dar al espacio el valor que merece. Con todo, señala que el parque arqueológico se financiará con fondos propios.

Siguientes pasos

Tras realizar los primeros trabajos en una primera fase, el mes que viene se iniciará una segunda para excavar en profundidad las estructuras halladas. En última instancia se consolidarán las zonas y se reforzarán para evitar que el paso del tiempo deteriore los hallazgos. El objetivo a corto plazo es crear un parque arqueológico, un espacio que musealizarán para crear un contenido y un recorrido visitable sobre la historia que allí tuvo lugar.

Hasta que haya un proyecto para hacer de la antigua vila romana del Pouatxo un parque arqueológico, se cubrirá la zona con una protección parcial para preservar los restos que han sacado a la luz la existencia de una villa romana entre los siglos I y III en lo que ahora es Moncada.

