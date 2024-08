La falla Lauri Volpi de Burjassot convoca el XIII Certamen de Relatos Cortos

La comisión fallera Lauri Volpi de Burjassot, con la colaboración de la Entitat Cultural Valenciana El Piló y el patrocinio de Comercial The King, ha convocado una nueva edición de su Certamen “Lauri Volpi” de Relatos Cortos. La Delegación de Cultura del casal del célebre tenor apuesta así, una vez más, por “contribuir al fomento de la lectura y de la escritura” con este proyecto que más allá del ámbito estrictamente fallero cumple 13 años de andadura.

El concurso tiene un único premio económico de 100 euros. Además el ganador y los autores de los mejores relatos seleccionados se hacen acreedores de un diploma, un lote de libros y un detalle conmemorativo. En el certamen literario, de “temática libre”, podrá participar cualquier persona “residente en España”.

Requisitos

Los aspirantes podrán presentar “hasta dos obras escritas en valenciano o castellano que no hayan sido premiadas ni publicadas”. El plazo de entrega de originales, que se puede tramitar a través del correo electrónico “certamenlaurivolpi269@hotmail.com”, finalizará el 13 de octubre de 2024. Las bases para participar en el XIII Certamen “Lauri Volpi” de Relatos Cortos ya se encuentran a disposición de las personas interesadas en el facebook de la comisión.