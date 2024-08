Más de dos años sin Casa de la Cultura en Rocafort

El Ayuntamiento de Rocafort y la Concejalía de Cultura, dirigida por el actual alcalde Gorka Gómez (PP), anunciaban en febrero de 2022 el cierre de la Casa de la Cultura durante tres meses debido a unas obras de adecuación y acondicionamiento para que las instalaciones cumpliesen con la normativa vigente. Actualmente sigue cerrada y sin las obras hechas. Tras más de dos años de espera, el Ayuntamiento de Rocafort asegura que en septiembre saldrá a licitación la obra, y espera que en mayo de 2025 las puertas de la Casa de la Cultura estén abiertas.

La Associació de Veïns i Veïnes Antonio Machado denuncia que "los vecinos de Rocafort llevan más de dos años sin oferta cultural". Tanto la biblioteca municipal, como los cursos de música, dramáticos o culturales no se realizan desde el 9 de febrero de 2022. Además, al no existir actualmente un salón de actos municipal, la Agrupación Musical de Rocafort ha tenido que desplazar sus conciertos de Navidad a otras localidades como Moncada o Godella.

El procedimiento con la empresa

Desde el consistorio apuntan que el mal procedimiento del anterior proyecto y los sucesivos cambios de gobierno no han permitido cumplir con los plazos. El contrato inicial contemplaba unas obras destinadas al cumplimiento de la normativa para obtener la licencia de actividad, pero la empresa contratada detectó problemas que aumentaban considerablemente el coste.

Finalmente, el ayuntamiento ha liquidado el contrato y le ha ofrecido una compensación económica por las actuaciones realizadas hasta el momento. "Hemos agotado la vía administrativa, y el contrato con la empresa con la que se empezó a trabajar ya ha finalizado, porque hemos pagado lo que teníamos que pagar. Si piden más, deberán acudir a la vía contenciosa", afirman fuentes municipales.

Asimismo, confirman que "los pliegos de la nueva obra ya están redactados" y durante las dos primeras semanas del próximo mes saldrán a la luz. "Una vez esté aprobada la nueva licitación, esperamos que para mayo de 2025 la Casa de la Cultura reabra sus puertas". "Este no es un asunto que se relegue sólo a nuestro equipo, ya que han pasado por el gobierno otros partidos, en anteriores legislaturas, y no han solucionado el problema".

'Sed' de cultura en Rocafort

La Associació de Veïns i Veïnes Antonio Machado considera "insostenible" e "inaceptable" que no haya oferta cultural en todo el municipio. En este tiempo no se ha realizado ningún curso ni taller musical o dramático, que la ciudadanía de Rocafort solía aprovechar como formación durante el curso. Otro de los servicios que no se ha prestado, es el de la Biblioteca Municipal, que al encontrarse en estas instalaciones también se cerró. "Uno de los emblemas del municipio, la Agrupación Musical de Rocafort, está desatendida y, por este retraso en los tiempos, se tiene que ir a otras localidades a dar su concierto de Navidad, siendo una de las actuaciones más importantes en Rocafort", añade la asociación. "Exigimos un mayor apoyo a la cultura por parte del Ayuntamiento de Rocafort", concluyen.

La casa de Antonio Machado, también cerrada Otro monumento cultural idéntico de Rocafort es Villa Amparo, el hogar del poeta Antonio Machado durante la Guerra Civil. A finales del siglo XX fue remodelada y expuesta al público como local de eventos culturales y restaurante. Actualmente, se encuentra cerrada desde más de un año por motivos de remodelación, que tampoco se han iniciado. La asociación vecinal Antonio Machado, pide que las actuaciones comiencen cuanto antes y que las administraciones se hagan cargo. "El ayuntamiento se exculpa diciendo que Villa Amparo depende de conselleria, pero tampoco hacen nada", critican desde la asociación. Durante la anterior legislatura, el Botànic anunció que se estaba trabajando en un proyecto en este espacio que recibiese el nombre de la "Casa de los Poetas". "Pero con el cambio de gobierno, al primer conseller de Cultura, el torero, parece que no le interesó el proyecto", argumenta la agrupación vecinal. Por su parte, el Ayuntamiento de Rocafort, afirma que el proceso es largo, y los cambios de dirección en el Área de Cultura de la Generalitat Valenciana han ralentizado la remodelación del espacio. A su vez, adelantan que "ya está en redacción un convenio de uso para que el Ayuntamiento pueda utilizar el espacio, y en cuanto esté disponible, llevaremos programación cultural a Villa Amparo".

