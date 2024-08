Rafelbunyol es prepara per als seus dies grans amb festa i tradició

Les festes populars i patronals de Rafelbunyol s’iniciaran oficialment el divendres, 30 d’agost, amb el ja popular tró d’avís i correbars, els quals donaran el tret d’eixida a 12 dies de festes amb programació per a tots els públics i de qualitat com l’espectacle ‘Todo Camilo’, ‘Il Divo Tibute’ o el musical ‘The Revolution’ i orquestres conegudes com ‘Tokio Band’ i ‘Platino’.

«Les festes populars i patronals són una ocasió molt especial ja que ens permeten reunir-nos i gaudir junts de les nostres tradicions, la nostra cultura i la nostra identitat com a poble. Vull agrair a tots els festers i festeres la seua implicació i esforç per a fer possibles aquestes festes» afirma Fran López, alcalde de la localitat.

Un any més, les festes de Rafelbunyol, seran unes festes lliures de violències masclistes, ja que des de la Regidoria d’Igualtat es continua reforçant la campanya de sensibilització i acció «Tinguem la festa en pau» que es tornarà a posar en marxa amb 4 punts violetes les nits de més afluència com son el xupinazo, la nit de les filles de maria, la nit de paelles i la nit de disfresses. Aquesta campanya, la qual implica les associacions festeres que atenen les barres, als bars i comerços de la localitat, consisteix en formació a les barres sobre com actuar en cas de detectar un possible cas de violència, un decàleg de normes per als comerços i la viralització de missatges i recomanacions en pancartes i gots, tant per a les discomòbils com per a substituir el vidre en l’operatiu de disfresses.

Fins al 10 de setembre, Rafelbunyol serà un rebombori de gent, música, alegria, menjar i festa per a totes les edats, ja que, continuant amb les arrels de la localitat, cada dia es dedicarà a un col·lectiu o tradició.

Concurs de truita de creïlles amb les propostes presentades a la taula. / ED

El divendres, 30 d’agost, tindrà lloc el tradicional tró d’avís des del balcó de l’Ajuntament per a continuar amb un correbars i nit remember, que donaran pas als dies grans de les Filles de Maria.

El dilluns, 2 de setembre, s’homenatjarà als i les majors del municipi amb el Dia de la Gent Gran. El dimarts és la jornada de la germanor i la gastronomia amb la Nit de Paelles. El dimecres, se celebrarà el Dia del Xiquet i la Xiqueta, on tindrà lloc la tradicional Nit del Farolet i Nit de Playbacks.

La pilota valenciana, el nostre esport més tradicional, és el protagonista del dijous dia 5, juntament amb el Sopar i Concurs de Colles, celebrat per tercer any consecutiu, on els grups participants poden guanyar fins a 300 euros en productes locals per a la taula millor decorada millor caracterització dels i les comensals. La nit conclourà amb un concert de pop rock en valencià amb ‘4000 som prou’ i ‘Bajoqueta Rock’.

Nit de Disfresses

I així, arribem a l’acte més multitudinari de totes les festes de Rafelbunyol: la Nit de Disfresses, el divendres 6 de setembre. Un acte en el qual participen més de 10.000 persones i per al qual s’estableix un gran dispositiu de seguretat especial, amb excel·lents resultats.

El dissabte 7 arriba el torn dels bous al carrer, una jornada amb la qual conclouen les festes populars y patronals, deixant tres dies per davant de festes patronals en honor a la Mare de Déu del Miracle i als Sants de la Pedra, que finalitzaran amb els actes del Clavaris i Clavariesses de la Mare de Déu del Miracle.