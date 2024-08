Agricultores se sienten desprotegidos ante la oleada de robos en l'Horta

En épocas previas a la cosecha o durante el verano, los campos se llenan de color, y con ello, de robos. Los agricultores de la comarca denuncian la situación que está viviendo la huerta, con la cantidad de personas que, o bien caminando o bien en furgoneta, arrasan con los cultivos e incluso, con las casetas de riego; para luego vender todo el material. A este problema, se suma la falta de producción por la sequía de los últimos años. "El sector primario se está muriendo", lamenta una de las agricultoras de la localidad de Picassent.

Durante el año pasado los robos cometidos en el sector agrario de la Comunitat Valenciana alcanzaron los 30 millones de pérdidas, superando en un 20% los perjuicios del ejercicio precedente. Los mayores hurtos se producen en los campos de productos como el aguacate, por su revalorización al alza cada vez mayor, y en los campos de naranjos y algarrobas. "Las cosechas no son buenas, el coste de producción es carísimo, y encima vienen y nos lo roban", denuncian fuentes del sector. Además de la fruta y verdura, este verano han aumentado los robos a las casetas de riego, que almacenan cantidad de cobre, productos herbicidas, y dispositivos electrónicos. En la mayoría de casos, estos materiales se revenden y se acaba perdiendo la pista a los autores del delito. El último caso, denunciado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ha ocurrido esta semana en Rafelbunyol. Los ladrones se llevaron 50 metros de cobre de tres pozos, afectando al riego de 2.500 hanegadas de cultivo y a 250 agricultores locales.

No hay un perfil específico de personas que cometan estos robos, ya que es algo extendido en la sociedad. "Algunos vienen de paseo a la huerta y no quieren volverse con las manos vacías, y otros cargan sus furgonetas y arrasan con todo. Estamos atentos a ver quién pasa para prevenir", aseguran los agricultores. En el caso de Meliana, hace unos días la Policía Local pudo llegar a tiempo gracias al aviso que dieron unos vecinos. "Intentaron llevarse los melones, pero por suerte llegó la patrulla antes de que cargaran la mercancía en el coche, y además vieron que el vehículo no tenía los papeles en regla", apunta la agricultora y concejala de Compromís en Meliana, Amparo Martí.

Abandono de las administraciones

En estos casos, la Policía Local en colaboración con la Guardia Civil son las encargadas de gestionar estas denuncias. Los agricultores afectados reclaman a los ayuntamientos "que se incremente la vigilancia en los campos, porque es un problema que nos afecta a todos". Sin embargo, entienden que "es imposible cubrir toda la huerta con patrullas, pero sí que debe haber un incremento de estas, sobre todo en las épocas en las que crecen los robos". Por su parte, la Policía Local de algunos municipios ha instalado cámaras y drones para llevar un control remoto de los vandalismos en los cultivos. Además, algunos agricultores aluden a que una de las causas, "es el abandono de la huerta por parte de las administraciones; mientras nosotros seguimos pagando un impuesto agrario, recibimos a cambio una inversión nula".

Escombros y restos de basura en la huerta de Paterna / Valeriá "el Seco"

"Queremos que la actuación contra los robos sea igual de contundente que las inspecciones de trabajo" La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte que estos robos ocurren a lo largo de todo el año, aunque en algunas épocas crece, y piden que los trámites para formalizar las denuncias no sean tan complicados. "Muchos agricultores desisten y no denuncian por la cantidad de burocracia que conlleva. Se pierde demasiado tiempo para que al final, la denuncia no lleve a nada". La asociación está intentando llegar a un acuerdo con la Consellería para facilitar el proceso, y que de este modo, la Guardia Civil y la Policía conozca los datos reales de robos agrarios. Por otra parte, durante los últimos años, han aumentado las inspecciones de trabajo en los campos para evitar que haya contratos irregulares y asegurar que se estén cumpliendo las condiciones. "Tenemos cuatro patrullas y un helicóptero rondando nuestros campos. Nosotros también queremos que se cumpla la ley, pero pedimos que tengan la misma contundencia en la lucha contra los robos". AVA-ASAJA pide al Gobierno que amplíe la vigilancia en las explotaciones y los centros de recepción de las mercancías robadas mediante la aplicación de nuevas tecnologías. Asimismo, la organización agraria insiste en endurecer el Código Penal para que se apliquen penas más duras por la acumulación de hurtos en el medio rural.

