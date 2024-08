Alaquàs va donar ahir començament a les seues Festes Majors 2024 en gran: entre altres activitats, la inauguració del Mercat Medieval, presentació de les capitanies de Moros i Cristians, correfocs i, per a culminar la nit, el pregó que va donar la benvinguda a la celebració des del balcó de l’ajuntament, a càrrec dels festers i festeres, els veritables protagonistes, i una macrodiscomòbil.

«Volem que les nostres festes transcendisquen fronteres i que se sàpia les grans festes que tenim. Ajuntament i col·lectius tenim una gran responsabilitat en estos dies de celebració; els veïns i veïnes esperen molt de nosaltres, és un moment molt esperat. Però estic convençut que estarem a l’altura. La nostra actitud és immillorable», va afirmar l’alcalde Toni Saura en la presentació del programa i del llibret de festes, dissenyat i maquetat per Ramon Cosme.

El primer edil va voler, en este sentit, agrair l’esforç i el treball de les associacions allí presents, que van comptar amb una intervenció cadascun per a exposar les seues novetats i activitats més destacades: Associació Amics de la Carxofa, Clavarieses dels Dolors d’Alaquàs, Clavaris de Sant Miquel, Confraria de la Mare de Déu de l’Olivar, Clavaris del Crist, Confraria de la Santíssima Creu, Associació de Moros i Cristians Perolers, Amics de la Cordà d’Alaquàs, i Junta Central de Penyes.

Tradició, cultura, pólvora, música i fe en les Festes Majors d’Alaquàs / Germán Caballero

«Som continuadors d’eixe llegat que hem rebut. Les festes són cultura, fe i emoció, però també tradició. Arrepleguem el que hem viscut dels nostres avantpassats, i la nostra labor és conservar-ho, posar-ho en valor, fer que brille més i donar testimoniatge a les noves generacions», va subratllar Saura.

D’aquesta manera l’alcalde va animar a la ciutadania a gaudir de les celebracions, però amb responsabilitat. «La seguretat és fonamental, si ens sentim segurs, gaudim el doble», va afirmar i va agraïr el paper de les Forces i Cossos de Seguretat. Així, cal destacar que en els set esdeveniments més multitudinaris estaran present els punts violeta i els punts de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives. A més a més, es procedirà al clos dels carrers en les grans cercaviles.

Novetats

Respecte al programa de les Festes Majors, que ahir ja van donar el seu tret d’eixida, Sandra Conde, regidora de Festes i Falles, Comerç i Hostaleria, va assenyalar que contínua la línia que s’estava seguint en els últims anys, però amb un punt extra de qualitat.

Així, va destacar la Festa de la Tapa Tradicional (2 de setembre, a les 19.30 hores), amb dues actuacions musicals per a amenitzar la jornada; el Concert Musical Líric a càrrec de l’UMA (5 de setembre, a les 23 hores) que culminarà amb un espectacle pirotècnic; per primera vegada, dues orquestres: La Màxima (hui, a les 23.30 hores) i Panorama (4 de setembre, a les 12 de la matinada); un nou concurs de Pimentó amb Tonyina José A.Murillo (7 de setembre, a les 11 hores), o les tres Cordàs, el 3, 5 i el 9 de setembre. «Estes tres, al costat de la desfilada de Moros i Cristians, el 14 de setembre, seran retransmesos per streaming», confirma l’edil.

Altres dates detacades són el Concurs de Paella (hui, des de les 12); la Gran Cavalcada (1 de setembre, a les 19); la Pujà de Sant Miquel (4 de setembre, a les 23); la presentació del Vestit de l’Àngel de la Carxofa (5 de setembre, a les 19); Nit de la Música i Nit de l’Olla (6 de setembre, des de les 21); Ofrena de Flors i Pujà de la Mare de Déu de l’Olivar (7 de setembre, des de les 19); Tribut Fito & Fitipaldis i Festival Remember (7 de setembre, des de les 23); processó i Cant de la Carxofa de la Mare de Déu de l’Olivar (8 de setembre, a les 20.30); processó, Baixà del Crist de la Bona Mort, i Cant de la Carxofa del Crist de la Bona Mort (9 de setembre), així com els esdeveniments de Moros i Cristians (del 12 al 14 de setembre).

Per part seua, la regidora de Cultura, Patrimoni i Participació Ciutadana, Marta Murciano, va ressaltar les activitats relacionades amb el Centenari Estellés, algunes emmarcades dins de les festes, com és la XIII Festa Estellés, amb un concert de Pep Botifarra (4 de setembre, a les 20.30). A més, Javier Antúnez de la Torre, regidor de Joventut, Cooperació Internacional i Promoció de la Pau, va posar en valor l’organització de les macrodiscomòbils, molt demandades pels més joves del municipi (2, 6 i 13 de setembre, a més del II Festival Sound System, el 14 i 15), així com de la Pool Party (3 de setembre).

Finalment, F.Javier Evangelista, regidor de Turisme i Esports, va incidir en activitats com el I Certamen Nacional de Body Painting (8 de setembre, des de les 9), els tornejos de pàdel i tenis, petanca o escacs, el certamen de taekwondo o el XXXII Trofeu de Pilota Valenciana (9 de setembre, a les 11 hores), entre altres.