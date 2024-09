Un mes con más de cuarenta actuaciones culturales, el balance de 'a la lluna de Torrent'

El pasado sábado se ponía el broche de oro a un mes repleto de contenido cultural variado en estilos y para todas las edades. Más de 40 actuaciones y espectáculos, en 20 ubicaciones distintas de la ciudad han sido testigos de una completa y variada programación festiva, lúdica y cultural.

Un programa transversal donde han participado seis concejalías: Cultura, Participación Ciudadana, Dona, Fiestas, Familia y Mayores. Pensado y diseñado para ocupar un mes de vacaciones donde en las ciudades no suele haber actividad y con "el objetivo de intentar demostrar que el ocio y descanso en vacaciones se pueden conjugar con momentos de entretenimiento cultural" para aliviar las calurosas noches de agosto.

Descentralizar el ocio

La cultura y la fiesta se adueñaron de las calles, plazas y urbanizaciones para disfrutar con conciertos, tributos, magia, monólogos, cine, teatro y circo infantil, cuentacuentos, baile para mayores, bailes populares, humoristas, música en directo con cantantes valencianos, entre otras muchas actividades. Con una apuesta firme por las contrataciones de producción valenciana.

Una actuación musical de A la Lluna de Torrent. / A.T.

La descentralización de actividades ha sido el objetivo marcado, desde las calles y plazas más tradicionales como Parc Central, Plaza América, Plaza Unión Musical, Plaza de la Iglesia, Plaza de la Libertad, entre otras, a urbanizaciones como El Vedat, Tros Alt, Colonia Blanca, Montelevante, Morredondo, La Cabra, El Pantano, Montehermoso, San Juan Bosco, Monte Real, entre otras, han podido disfrutar sin moverse de casa o lugar de veraneo.

Una de las novedades que presentamos esta primera edición ha sido el camión-escenario que se ha utilizado para realizar los espectáculos y actuaciones y con el que se han recorrido las ubicaciones en barrios y urbanizaciones. Un camión que se ha convertido en el reclamo más popular de los vecinos y a partir de ahora podrá verse durante todo el año en la programación que englobará todas las actividades lúdicas, culturales y festivas del ayuntamiento.

Evento junto al edificio Emat de Torrent. / A.T.

Un vehículo equipado con iluminación y sonido y especialmente diseñado para la celebración de eventos al aire libre que permitió llevar a cabo las actuaciones y espectáculos de manera más eficiente y segura, que garantizaba una visión y audición de calidad para el público asistente.

"Esta iniciativa ha llegado para quedarse"

La alcaldesa, Amparo Folgado, señala que "esta iniciativa ha llegado para quedarse, nuestro objetivo es extender el ambiente cultural más allá de las fiestas patronales, ofreciendo a los vecinos la oportunidad de disfrutar de eventos al aire libre durante todo el año. Ha sido la primera edición que celebramos, y es gratificante comprobar como la marca ‘A la Lluna de Torrent’, se ha consolidado en poco tiempo. La iniciativa ha tenido un impacto significativo en los torrentinos y torrentinas, al fomentar la participación ciudadana y revitalizar la vida cultural en Torrent".

El mejor indicador del balance positivo, dice la primera edil, "ha sido que a las actividades que me acercaba, los vecinos me pedían que el año que vienen querían el camión en su barrio o urbanización, me llevo la libreta con deberes para ampliar y mejorar la segunda edición y programación para el año".