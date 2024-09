Alboraia cierra el verano con restricciones al baño por vertidos de las acequias

Acaba la temporada plenamente estival (o al menos, el mes de agosto, que es el de las vacaciones por antonomasia) y hay algunas zonas de costa de Alboraia que siguen restringidas al baño por los niveles de contaminación y bacterias que llegan al mar tras un recorrido por acequias que pasan por distintos municipios hasta desembocar en la costa alboraiense.

Fue el pasado 9 de julio cuando el Ayuntamiento de Alboraia hacía público el cierre al baño de las zonas de playa dels Peixets, que después se amplió a un punto de la playa Nord de Port Saplaya y la costa canina. La razón: la contaminación de las aguas por los vertidos que llegan de las acequias y que desembocan en el mar.

Cierre de playas en Alboraia. / A.A.

Desde entonces, la Conselleria de Agricultura testa la calidad del agua semanalmente y el acceso al baño está prohibido en estos puntos, cercanos a la acequia. Con todo, los informes semanales sobre la contaminación del agua de la playa son excelentes, pues los niveles microbiológicos suelen ser bajos o inexistentes al diluirse con una mayor cantidad de agua.

El problema, sin embargo, radica en las acequias y es por eso que el consistorio prohíbe el baño a menos de 200 metros de ellas. Técnicos del Ayuntamiento de Alboraia han estado investigando el origen y el vertido se produce más atrás del inicio del término municipal, en las acequias de Rascanya y Moncada que recorren diversos municipios que vierten aguas contaminadas. Estos fluidos van acequia abajo hasta la última parada, Alboraia, que es donde cae el problema.

Una situación que, según reiteran desde el consistorio de Alboraia, no pasa por una solución solo municipal: tiene que implicar a todos los pueblos por los que pasa la acequia. "Años anteriores hemos tenido episodios esporádicos de contaminación. Las analíticas de las playas salían con niveles de contaminación altos, pero era cuestión de días, nada prolongado", explican fuentes municipales.

Plano del parque agrario dels Peixets en Alboraia. / A.A.

La diferencia con esta temporada estival ha sido el inicio de analíticas no solo al mar sino también a las acequias por parte de la Generalitat Valenciana. "Los resultados han sido negativos desde el 10 de julio, momento en el que por protocolo cerramos parte de Port Saplaya Nord, la playa canina donde desemboca el barranco del carraixet y la mitad de la playa dels Peixets. Hasta hoy", apuntan las mismas fuentes.

Las posibles soluciones

¿Cuál es la solución? El consistorio reivindica que tanto la responsabilidad como la ejecución de medidas que subsanen esta situación ha de ser conjunta. Por eso, estos meses han solicitado a la Generalitat Valenciana y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) una solución definitiva que implique también a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para coordinar una actuación con todos los municipios.

Además, el gobierno local no se ha quedado de brazos cruzados y "hemos posicionado la restauración del paraje natural de la zona de Peixets como una solución municipal". La idea, tal como ya contó este diario, es habilitar un humedal artificial que filtre el agua que llega de las acequias y tire al mar agua limpia y, además, esa misma agua sirva para regar campos bombeándola hacia arriba. Esta solución podría servir para impedir la llegada de agua contaminada a la zona costera entre el parque canino y la playa de Peixets.

Otra de las soluciones municipales ya instauradas es que las alquerías de la huerta están obligadas a tener su propio filtro de las aguas que generan para que no llegue agua contaminada a las acequias.

Ambas soluciones, añaden fuentes municipales, "no bastan por si solas, ya que en Port Saplaya no tenemos un Parque Agrario que pueda filtrar el agua de la acequia que divide Alboraia y Meliana y tampoco queremos que la calidad del agua de riego de las acequias no sea el óptimo". Por eso, insisten, "necesitamos la intervención supramunicipal".

"Tener las playas cerradas afecta a nuestro municipio"

Finalmente, las mismas fuentes lamentan que desde el consistorio "trabajamos muchísimo durante todo el año para garantizar un turismo de calidad que impacte positivamente en nuestro comercio y nuestra hostelería local, genere empleo y nos permita garantizar un futuro a nuestra huerta".

Una zona de baño prohibido en Alboraia. / A.A.

"Nuestras playas son sinónimo de servicios al máximo de calidad, acreditados por Qualitur y la Q de Calidad (y la S de Sostenibilidad, incorporación de este año), pero tener las playas cerradas todo el verano sin vistas a una solución permanente afecta muy negativamente a nuestros vecinos, vecinas y autónomos y vamos a seguir insistiendo en una medida coordinada para evitar que siga pasando los siguientes veranos".

