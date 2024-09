Allioli en l'Alaquàs del tres-cents

Els Porrota eren una nissaga de sarraïns presents a Alaquàs des d’almenys el segle XIV. En aquesta família he trobat de tot: llauradors, mestres d’obra de terra, i fins i tot, en el segle XVII, un alfaquí clandestí que fou condemnat per la Inquisició. Però en el cas del qual parlem, es tracta d’un ramader. Un contracte de venda de llana a un valencià, el va treure de l’anonimat.

El vint-i-cinc d’octubre de 1413, Alí Porrota, àlies Allioli, i la seua esposa Zohora, junt amb, el seu probable fill, Abdallà, venien vint-i-sis arroves de llana a Francesc Siurana, prestador de diners i ciutadà de València.

Poden imaginar-se com se’m va quedar la cara en llegir el malnom del personatge.

Si la troballa no tinguera més transcendència, ens quedaríem en el goig de donar a conéixer uns alaquasers de principis del segle XV. Però no és així. De l’origen d’aquesta famosa salsa se n’ha parlat molt, i per no cansar-los, poden trobar a la xarxa distintes teories. Al “Libre de doctrina per a ven servir, de tallar y del art del coch...”, editat a Barcelona en 1520, apareix una recepta anomenada “De menjar de gat rostit”, on diu que, “... e vaja al foch a coure, e apres quant coura, untal ab bon all e oli...” Per cert, diu que el cap, l’han d’amagar! O en “La taula del senyor duc” (GARCIA MARSILLA J. Vicente), on figura transcrit un document de l’Arxiu del Regne de València, de 1410 amb:

“...pex en graelles ab alioli...”, o “...peus de cabrit ab alioli...”

Morter amb allioli. / L-EMV

Però estaran amb mi que posar-li a un sarraí d’Alaquàs eixe àlies en les primeries del segle XV, ens porta a treure algunes conclusions. Primerament, el fet d’utilitzar el nom d’aquesta salsa tal com l’anomenem ara per a distingir una persona, ens indica que devia estar ja molt arrelada la seua elaboració. En segon lloc, que el personatge en qüestió fora un sarraí, ens porta a deduir que era d’ús habitual entre els mudèjars valencians. Però, no només devia ser usual, sinó, com deia, des de feia molts anys. Posar de mal nom a un sarraí el d’un producte alimentari, no es fa si no ha arribat a formar part dels costums culinaris i del patrimoni popular. I en aquest cas, a més a més, tractant-se d’un membre d’una comunitat molt particular a l’hora d’elaborar el menjar, encara resulta més evident. Per altra part, sorprén que a un mudèjar li posaren d’àlies un producte de cuina alié a la seua; i això ens permet aventurar que era d’ús majoritari entre els sarraïns. Nogensmenys, allioli és una paraula netament valenciana, la qual cosa ens porta a deduir que a Alaquàs els sarraïns parlaven valencià a més d’algaravia, i que ambdues comunitats compartien aquesta recepta.

Per què li posaren eixe malnom?

Arribats ací, per què li posaren eixe malnom? Perquè el feia molt bé? Ja saben que no és gens fàcil lligar l’all i l’oli sense l’ou, com fem ara. Perquè era un raonador empedrit, i marejava a tothom? Potser no ho sabrem mai.

Els assegure que buidar protocols notarials dels nostres arxius, és una tasca de vegades desesperant, però de tant en tant, com és el cas, trobes un document que t’aborrona. Aquesta joia és de l’Arxiu del Regne de València; i el notari, Vicent Çaera.

Tant els professionals de la gastronomia, com els seus estudiosos, tenen al seu abast altre document que acredita que l’allioli s’utilitzava a València en la baixa edat mitjana. Com ja he dit, un malnom com aquest no forma part de la parla popular si no és al llarg dels anys. I el que resulta més important, apareix amb el nom correcte i actual: allioli, no “all e oli” com diu el llibre de receptes del cuiner del rei Ferran de Nàpols, publicat en 1520, mencionat més amunt, ni alioli, com s’anomena en el menú del duc de Gandia.

No sé vostés, però, jo, m’imagine al notari Çaera pronunciant la palatal lateral sonora en llegir el document abans de signar-lo.

Sent així que el tal Alí Porrota era ramader d’ovelles, ens permet albirar-lo, morter en mà, mentre Zohora torra les xulles de moltó a les brases. O potser no deixant-la tranquil·la dient-li si la carn estava ja feta o no, o si li havia posat sal o no... és a dir, marejant-la.

El contracte indica que les ovelles s’han d’esquilar en dia clar i seré, i que la llana ha d’estar neta de pèl caní (nardus stricta) i herba grossa. Nosaltres ens conformarem sols amb el primer compromís per a fer una bona torrada de xulles: volem un dia clar i seré sense el risc d’una tronada que ens apague les brases. Qui fa l’allioli, Muri?

