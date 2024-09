Indignación en las familias de Manises: "¿El lunes me tendré que llevar a mis hijos al trabajo?"

El aplazamiento del inicio de curso en los centros escolares Benjamín Benlloch y Félix Rodríguez de la Fuente de Manises ha pillado por sorpresa a las familias. La Conselleria de Educación autorizó ayer al consistorio a empezar las clases más tarde; el jueves 12 en el caso del Benjamín Benlloch y el miércoles 18 en el Féliz Rodríguez de la Fuente al no haber terminado las obras de mejoras que se están acometiendo en estos colegios desde el mes de marzo por retrasos sobrevenidos en los trabajos.

Esta noticia ha sido un imprevisto que preocupa, y mucho, a las familias de los niños y niñas que asisten a estos centros, que lamentan haberse enterado a cinco días de empezar las clases. Ana tiene dos hijos, uno en segundo de primaria y otro en sexto y dice que ella, al igual "que muchos otros padres y madres" están "muy indignados".

"Nos consta que durante el verano no se han supervisado las obras y el propio ayuntamiento se ha encontrado la situación ahora. El problema es que no los comunican a cinco días de empezar y no sabemos qué haremos con ellos la semana que viene, no hemos tenido tiempo de organizarnos", lamenta. "Si te avisan con tiempo pues buscas soluciones pero los que trabajamos, ¿qué hacemos con nuestros hijos el lunes, los llevamos al trabajo?", se pregunta Ana.

Además, están inquietos por los días lectivos que perderán sus hijos y no son muy optimistas sobre que las obras estén listas el 18 de septiembre. "Tal y como van las cosas, creemos que se retrasará más y hay que retomar las clases. Nosotros queremos respuestas", dicen. "Necesitamos una solución ya, en Manises hay muchas opciones para montar una alternativa, pero lo que no puede ser es solicitar un plazo en conselleria, que te lo concedan y empezar más tarde porque la pregunta es: ¿qué hacemos los padres y las madres?, sentimos que nos toman el pelo", concluyen.

"Nos importa que vuelvan a las clases con seguridad"

Por su parte, las Ampas de los dos centros señalan que quieren una solución para facilitar la conciliación pero confian en que las alternativas llegarán pronto. En el Félix Rodríguez de la Fuente apuntan que están "centrados en buscar soluciones. La conciliación y la seguridad para los niños y niñas es primordial para nosotros y en eso estamos".

Por su parte, desde el Benjamín Benlloch lamentan que "ha venido todo de golpe" pero destacan que "lo que queremos es saber qué nos van a decir en el ayuntamiento y qué alternativa nos dan". "Lo único que nos importan es que puedan volver a las clases con seguridad". Esta tarde, las dos asociaciones de familias de los centros se reunirán con el ayuntamiento para conocer la alternativa educativa gratuita que establecerá la administración local mientras se acaban los trabajos.