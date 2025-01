El 25% de empresas de Quart estudia trasladar sus sedes por el mal estado del polígono

La dana del 29 de Octubre ha causado daños millonarios en el área industrial de Quart de Poblet, tanto en las instalaciones de las propias empresas como en los viales y en las dotaciones de estas zonas industriales, y lo que es peor, casi la cuarta parte de las empresas en condiciones de reconstruir sus sedes y sus naves ya tienen decidido que se van a marchar a otros polígonos cercanos a València, que no se han visto afectados y que presentan un menor riesgo de inundaciones. Han pasado casi dos meses de la tragedia y todavía hay empresas que no han podido sacar sus enseres y mercancías destrozadas del interior de las naves. Además, en las lindes de las calles, se acumulan aún montañas de barro. Otro problema añadido, matiza María Ángeles Hidalgo, gerente de la Asociación Empresarial Quart de Poblet, es que continúan aparcados en la puerta de algunas empresas una decena de remolques de camiones que no han sido retirados ante la imposibilidad de localizar a sus propietarios. "Son vehículos pesados que fueron arrastrados por la riada y que no hay manera de localizar a sus dueños", explica Hidalgo. "Nos preocupa además que el contrato de la Conselleria de Industria para limpiar los accesos y los viales ya se ha terminado, de modo que no hay ninguna empresa que pueda limpiar el barro que queda y que además genera multitud de polvo", añade la gerente. Por ende, en algún punto concreto de uno de los polígonos aún queda una veintena de coches destrozados.

Estado del polígono de Quart de Poblet tras las lluvias de fin de año. / A.Q.P.

Un 80% de las empresas se vio afectada

El área industrial de Quart, ya antes de la dana, presentaba graves carencias en cuanto a infraestructuras "pero ahora está mucho más deteriorada porque el pavimento está muy dañado". Ahora bien, lo peor es que ya hay empresarios que han decidido abandonar. "No olvidemos que la dana afectó al 80% de las empresas del polígono y ahora hay muchas que se están planteando si vale la pena reconstruir sus instalaciones o marcharse a otro sitio". Al menos una cuarta parte de las empresas ya tienen decidido que no van a mantener sus sedes centrales en el área industrial de esta localidad valenciana. Tienen claro que van a mantener "almacenes o instalaciones" subsidiarias pero que van a trasladar sus sedes a otros polígonos de la provincia de València. Además, las mercantiles que van a seguir en Quart están pensándose mucho sin vale la pena hacer inversiones fuertes en unas instalaciones, que en muchos casos tienen serio riesgo de inundación en otros episodios de lluvias torrenciales o danas.

Entre 30.000 y 40.000 trabajadores

Como Asociación Empresarial Quart de Poblet, en la que están inscritas 135 empresas, "necesitamos que se adjudiquen con toda urgencia los contratos de las obras para desviar los barrancos de la Saleta y del Poyo porque eso daría tranquilidad a los empresarios que sí podrían tener una seguridad de que van a invertir en unas industrias que no van a ser destrozadas por otras inundaciones en el futuro".

No hay que olvidar que en el área industrial de Quart, que se ubica junto a la A3 y se divide entre la zona A y la zona B, en función de si está más cerca del casco urbano o no, trabajan entre 30.000 y 40.000 personas. Hay firmas y multinacionales tan importantes como Heineken, Bayer, Air Nostrum, Royo, la base de telecomunicaciones de la ONU, Nipon Gases o Eslava Plásticos. "Sabemos -ha añadido Hidalgo- que el Ayuntamiento de Quart y la alcaldesa -Cristina Mora- están trabajando en una planificación de trabajos y actuaciones que nos va a comunicar a la mayor brevedad pero hay que pedirle que estas actuaciones se lleven a cabo cuando antes para que no se marchen más empresas, o para que otras, no renuncien a reabrir".

La Asociación ha asistido a todas las empresas

Un aspecto positivo de la riada ha sido que se ha puesto "en valor" el trabajo "que realizamos en la asociación", comenta la gerente, que señala que desde la entidad "hemos ayudado a a todas las empresas, no solo asociadas, compartiendo la información con un canal de comunicación continuo para solventar incidencias y apoyarlas". En ese sentido, la propia gerente estuvo a pie de nave "repartiendo hidrolimpiadoras, batas, mascarillas y guantes" en las empresas porque las inundaciones causaron un daño terrible en las naves y los almacenes de la zona. Porque prácticamente todas las empresas que lindan con el barranco de la Saleta, se vieron afectadas, exceptuando Heineken que tiene sus instalaciones construidas en alto y la zona industrial del Barrio de San José, el polígono Valencia 2000, que se ha salvado. La riada entró por la A3 a la altura de Bayer y luego se desvió por Bonaire hacia Aldaia. "Esta terrible dana dejó un escenario de guerra por donde pasaba, con empresas destrozadas en las que hasta los tabiques de ladrillos fueron arrasados", lamenta la gerente.