Así serán todas las Cabalgatas de Reyes en los pueblos afectados de l'Horta por la dana

Los Reyes Magos llegan más solidarios que nunca a las poblaciones afectadas por la dana de l'Horta este domingo 5 de enero. Algunos mantienen su propio desfile como en años anteriores, otros se adhieren a iniciativas de colectivos, y otros pueblos como Aldaia y Picanya han decidido no hacer cabalgata.

Alaquàs

A las 18 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán Alaquàs y recorrerán sus calles. En el Castell, una vez acabada la cabalgata, se realizará la tradicional recepción con un regalo para todos los niños y niñas (entrada libre).

Albal

Sobre las 19.30 horas se espera la llegada de los Reyes Magos que vendrán desde Llocnou de la Corona haciendo un recorrido por varias localidades afectadas de l'Horta Sud . En Albal se sumarán las propias carrozas de colectivos locales junto un gran espectáculo de luces y sonido, desde la calle Valencia hasta la plaza del Jardí.

Aldaia

La localidad de Aldaia, que declaró un mes de luto oficial por lasmuertes provocadas por la dana, no realizará por respeto cabalgata pero los Reyes sí pasarán por la localidad para visitar a los más pequeños. La cita es la tarde del 5 de enero en la plaza de la Constitución de Aldaia, y contará con un gran boato y mucha participación por parte de asociaciones y personas de lo más solidarias del municipio, que harán una gran recpeción real.

Cabalgata en Alfafar. / A.A.

Alfafar

Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, visitarán Alfafar el próximo domingo 5 de enero. A partir de las 18:00 h iniciarán la cabalgata, visitando los diferentes barrios del municipio, como avenida Orba, Graz Liebenau, Joanot Martorell, Av. Torrent, Algemesí, Picanya, Av. Mediterráneo, Castellar, Catarroja y se finalizará en Avenida Torrent. Además, antes, sobre las 16.30 h-17 h., por el barrio Orba pasará también la cabalgata organizada por la Cámara de Comercio de Alicante ocn salida desde Llocnou a las 16 horas.

Itinerario Benetússer. / A.B.

Benetússer

Los Reyes de Oriente saludarán a los niños y niñas de Benetússer en el Centre Cultural El Molí. A las 19 horas, tras el mensaje de los Reyes en la plaça del Molí comenzará la Cabalgata que comenzará en camí Nou a la altura de la calle Alcalde Bautista Company y girará en la calle Doctor Vicente Navarro Soler.

Antes de esa hora también pasará la Cabalgata organizada por las Cámaras de Comercio que sale de Llocnou a las 16.30 horas.

Beniparrell

Los Reyes Magos también llegan a Beniparrell. A las 18.30 horas la cabalbatainiciará su recorrido desde el polideportivo hasta la plaça del Mercat, donde ssus MAjestades entregarán regalos a los pequeños que se hayan portado bien este año..

Catarroja

Catarroja se suma a la gran cabalgata organizad apor las Cámaras de Comercio de la Comunitat junto al Consell. Las siete carrozas donde estarán los Reyes Magos está prevista su llegada sobre las 18-18:30 horas al municipio y discurrirá por Ramón y Cajal y per Camí Reial.

Este desfile contará también con reparto de juguetes y con la actuación de las dos bandas de música de la localidad, la SM Artesana y la Unión Musical de Catarroja.

Por parte del Ayuntamiento, se coordinará este desfile y se está haciendo difusión para que se sumen a esta comitiva otras asociaciones y colectivos sociales, así como otras empresas y entidades.

Llocnou de la Corona

A las 16.30 horas comenzará en Llocnou de la Corona la gran Cabalgata organizada por las Camaras de Comercio, con sus siete carrozas. También, desde Es Radio León se ha organizado otra cabalgata que llegará hasta Sedaví y donde sus Majestades entregarán regalos.

Massanassa

La Gran Cabalgata también pasará por Massanassa depsués de visitar Alfafar, sobre las 17.30 h-18 h, ero además, este domingo voluntarios de Castelldefels (Barcelona) y los pajes reales harán entrega de los regalos directamente en las casas que enviaron la carta a los Reyes. Será a partir de las 17:00 horas cuando se empezará a visitar cada casa para hacerles llegar a los más pequeños su regalo de Reyes.

Además, los más pequeños podrán disfrutar este domingo 5 de enero de la recepción de los Reyes Magos de Oriente y los pajes reales a las 11:00 horas en la Plaza de les Escoles Velles, con entrega de juguetes y agradecimiento a la iniciativa.

Paiporta

Paiporta, pese a tener aún la mayoría de sus calles muy afectadas, realizará su propia cabalgata de Reyes Magos, coninicio en la Plaça Xúquer a las 18 horas hasta Auditori Municipa .

Picanya. / A.P.

Picanya

Picanya ha decidido no realizar cabalgata debido a que solo cuenta con un acceso disponible después de que la crecida del barranco derribará los otros puentes. Los niños no se van a quedar sin ver a los Reyes Magos, así desde las 17 hasta las19 horas, el Ejército de la ilusión amenizará los más pequeños en la Plaça del Pais Valencià, pero será a las 18 h cuando sus Majestades visiten en Centro Cultural para recibir a los más pequeños..

Picassent

La tarde del 5 de enero, a las 18:30 h, sus Majectades melchor, Gaspar y Baltasar entrarán en Picassent por el Pont Vell. Allí harán la tradicional adoración al Belen y seguidamente tendrá lugar el tradicional pregón desde el balcón del Ajuntament.

A continuación, gran cabalgata por el siguiente recorrido: Salida desde la plaça de l'Ajuntament, C/ Doctor Soler, C/ Major, Avgda Sud, C/ Gómez Ferrer, C/ Jaume I y finalización en l'Ermita.

Quart de Poblet

La cita más esperada en Quart de Poblet es la Gran Cabalgata de los Reyes Magos que llegan desde Oriente el 5 de enero. Sus Majestades repartirán de nuevo ilusión y magia por las calles del municipio con su espectacular desfile que empezará a las 18:15. Los niños y las niñas de la localidad los verán de cerca y, los más rezagados, podrán entregarles sus cartas en la recepción real que tendrá lugar al final del recorrido, en la Biblioteca Enric Valor.

Sedaví

A las 16.30 horas comenzará en Llocnou de la Corona la gran Cabalgata organizada por las Camaras de Comercio, que trasladaran sussiete carrozas hasta Sedaví. También, desde Es Radio León se ha organizado otra cabalgata que llegará hasta Sedaví y donde sus Majestades entregarán regalos.

Torrent

El domingo 5 de enero será uno de los días más esperados por los niños de Torrent. A las 18:30 horas, la Gran Cabalgata de Reyes recorrerá la Avenida Genaro Palau hasta llegar al Ayuntamiento, donde Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar adorarán al Niño Jesús en el Belén monumental de la Plaza Corts Valencianes.

Xirivella

Xirivella también recibirá a los Reyes Magos. La Cabalgata saldrá a las 18h desde la Iglesia San Ramón, por todo Cami Nou. Participarán diferentes asociaciones festivas y culturales y se repartirán pelotas, gominolas y juguetes varios amenizados por la xaranga.