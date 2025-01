Paiporta no celebrará fallas en 2025: "Algunas no tenemos ni monumento"

Era una decisión que siempre estaba en el aire desde que la riada arrasó Paiporta el 29 de octubre llevándose por delante vidas, puentes, carreteras, viviendas y también casales. La Junta Local Fallera de Paiporta ha anunciado que nohabrá fallas tal y como se conocían hasta ahora, este marzo de 2025 este marzo de 2025, de hablar con el resto de los presidentes y presidentas de las seis comisiones de la localidad. «Cada presidente preguntó a sus respectivas comisiones y finalmente tras varias reuniones y tras la puesta en común, se decidió no hacer fallas al uso este 2025, cada una hará lo que pueda», señala Adela, secretaria de JLF Paiporta.

Desde JLF afirman que aún no saben qué tipo de actividades se van a realizar durante las fiestas josefinas, "pero plantar monumentos como hasta ahora seguro que no, más que nada porque algunas comisiones como la mía, Virgen de los Desamparados, no tenemos ni monumento porque el taller de Beitia, nuestro artista, también está afectado", señala.

A eso se une, que algunas comisiones no han cobrado cuotas durante los dos últimos meses del 2024 y ahora "se cobra lo mínimo para afrontar los gastos fijos, un poco como hicimos en pandemia, la diferencia es que necesitamos el dinero para reconstruir los casales que algunos han quedado muy dañados".

Las comisiones en este momento necesitan el dinero, "más que para quemarlo, para gastarlo" , añadía el presidente de la JLF, Abdón Mesado, en declaraciones a Europa Press, que ha lamentado que las comisiones de la población hasta ahora "no han recibido ningún tipo de subvención para reparar nada".

De esta manera, el municipio no plantará fallas hasta el próximo año 2026 y durante este ejercicio festero intentará "salir del paso con lo que se pueda, siempre con el debido respeto a todo el mundo", ha señalado Mesado. "Intentaremos salir de la tragedia teniendo en mente todo lo ocurrido y todo lo que ha pasado", ha añadido.

El responsable de la junta local ha lamentado que la situación del colectivo fallero de la localidad ahora mismo "es cero", puesto que "no hay movimiento en los casales", unos espacios que ya "han dejado de ser lugar de recepción de alimentos" para "empezar a convertirse en casales". "Pero aún hay mucho trabajo por hacer", ha advertido.

De hecho, ha asegurado que prácticamente la totalidad de comisiones falleras de la localidad tienen que reformar sus locales en mayor o menor medida.

Mesado ha señalado que la situación que atraviesa Paiporta no es la misma a la de otras localidades de la comarca de l'Horta Sud que también han sido afectadas por la dana, pero no en la misma medida. Precisamente por ello, ha justificado que 2025 quede como un año 'en blanco' en el calendario fallero de esta localidad.

"En Paiporta ha quedado devastado prácticamente todo, no tenemos la misma situación que Albal, donde medio pueblo está bien y el otro está mal", ha asegurado. Por ello, ha valorado que todas las comisiones del municipio, "tanto las que están mejor como las que están peor", han decidido ir "al unísono" y no plantar este ejercicio.

No han recibido nada de ayudas

"Si no hay alegría ni ganas, no vamos a ser nosotros los precursores, intentaremos hacer lo que nos pidan las comisiones", ha expuesto el presidente de la junta local, que ha indicado que ahora en este momento "el tejido económico a través de las comisiones se tiene que restablecer".

Al margen de ello, Abdón Mesado ha lamentado que las fallas de la población no hayan recibido "nada" de ayudas "ni tampoco se las espera" para la reconstrucción tras la dana, mientras que el Consorcio de Compensación de Seguros ha realizado una valoración "muy baja" de los casales afectados, con "casi la mitad" del valor en el caso de alguna comisión.