Los polígonos de Paiporta, todavía llenos de fango: "Los proveedores no quieren venir en estas condiciones"

El pueblo de Paiporta, la zona cero de la dana, comienza a ser transitable. Se ve el asfalto en las calles al haber retirado de forma reiterada el fango que cubrió todo el municipio hace ya más de dos meses. Sin embargo, la situación en las tres áreas industriales del municipio, La Pasqualeta, la Mina y L'Estació, es bien diferente. Sobre todo en este último polígono. El barro llega a los tobillos en algunos puntos y montones de residuos se acumulan en solares llenos de coches. Las farolas están totalmente dobladas y las alcantarillas abiertas y llenas de sacos de basura y otros objetos.

Lejos de estar "100 % limpias" como dijo el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, todavía queda mucho trabajo para estar "en condiciones dignas". Así lo señalan desde la Asociación de Polígonos Industriales de Paiporta (Apip) Verónica Bosch, la presidenta; Empar Callejas, vocal y José Antonio Gómez, secretario de la entidad empresarial. Este periódico ha visitado junto a los representantes del tejido empresarial local las zonas industriales del municipio y ha comprobado la situación que se denuncia.

Las preocupaciones más urgentes de las firmas de estas áreas, unas 210 en total y la gran mayoría pymes, pasan por cuestiones tan básicas que todavía no se han arreglado como el alcantarillado, totalmente obstruido y que ha provocado que las últimas lluvias volvieran a inundar toda la zona, incluidas naves que ya estaban limpias; el pavimento (cedido por el peso); el asfaltado y la limpieza a fondo.

Los polígonos de Paiporta siguen embarrados dos meses después de la dana / Germán Caballero

En las áreas industriales las empresas atraviesan tres circunstancias: las que han vuelto a la actividad de manera precaria, pues no disponen de muchos medios; las que quieren abrir pero no disponen de liquidez al no haber recibido el dinero del consorcio de seguros y las que han caído con la dana y no son capaces de reabrir, un porcentaje que en la comarca se cifra en un 20 %, una cifra que calculan desde APIP es similar en Paiporta.

Cortes de luz, falta de contenedores y a oscuras por la tarde

Los tres representantes de APIP adelantan que están muy agradecidos a la Generalitat Valenciana y a toda la ayuda desplegada hasta el momento, pero claman por que no se olvide a las áreas industriales, pues la situación todavía es crítica y de estas empresas viven muchísimas familias de l'Horta Sud. "No tenemos contenedores quienes estamos ya trabajando, generamos residuos diarios y cada día nos lo llevamos en nuestros coches", explica Callejas.

Gómez, Callejas y Bosch, ayer en Paiporta. / Germán Caballero

"No hay luz por las noches, así que trabajar por la tarde es difícil, sales y está todo a oscuras, no va el alumbrado público y no da sensación de seguridad", completa Bosch. Gómez, por su parte, lamenta los cortes de luz desde dos minutos a un cuarto de hora y todo lo que supone para las fábricas, que han de reiniciar maquinaria cada vez.

La tardanza del consorcio, la condena de las empresas

Por otra parte, lamentan que aunque ya se les han concedido las ayudas del Ivace, todavía no se han entregado y "lo queremos ver ya". El alcantarillado es un problemón. "Está totalmente obstruido y ahora que ha vuelto a llover, se nos ha inundado el polígono entero", cuenta un empresario de l'Estació a los representantes, mientras limpia con karchers la entrada de su nave.

Luego están los expedientes de consorcios de seguros. "No hay expedientes cerrados y solo han pagado pequeñas cantidades, si no te avanzan el dinero y no tienes liquidez, no puedes comprar maquinaria y volver a empezar. Eso se suma a los Ertes y la pérdida de clientes. Cuanto más tardemos, más clientes perderemos", lamentan desde APIP. Sobre todo por la incertidumbre.

"No sabemos qué va a pasar, cuándo van a arreglar las calles, cuánto pagará el consorcio. Nos estamos endeudando mucho para volver a empezar, pero sin ninguna garantía, si invertimos 10 millones y nos pagan cinco, ¿qué hacemos?"

"No sabemos qué va a pasar, cuándo van a arreglar las calles, cuánto pagará el consorcio. Nos estamos endeudando mucho para volver a empezar, pero sin ninguna garantía, si invertimos 10 millones y nos pagan cinco, ¿qué hacemos?", lamentan. Esta pregunta, de hecho, es la que frena a muchas empresas a volver a abrir el negocio.

Quienes sí lo han hecho, y empezar poco a poco a reiniciar su actividad, se encuentran con que proveedores no quieren entrar a la zona cero a entregar el género, lo que dificulta, y mucho, la producción industrial. "No vienen a recoger ni a entregar material, no quieren entrar a Paiporta porque se pinchan las ruedas y los accesos son complicados, ¿Cómo vamos a seguir en estas condiciones?".

Tras las lluvias del pasado fin de semana las calles están mucho más embarradas y hay charcos gigantes cada 10 metros de distancia. "No podemos trabajar mirando al cielo cada día, necesitamos respuesta y acción", dicen los empresarios.