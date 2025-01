"No tengo ayudas porque las food trucks no se consideran comercios"

Desesperación. Eso es lo que siente Deborah, tras ver como no va a recibir ninguna ayuda como el resto de comerciantes y empresarios por perder Tasty Soul, un negocio formado por dos food trucks con las que esta catarrogina se movía por las ferias y otros eventos festivos de los pueblos de la comarca ofreciendo todo tipo de comida y bebida. El problema, explica, es curiosamente las ruedas: "Como es un comercio sobre ruedas, ni se puede considerar un bajo comercial ni tampoco un puesto de venta ambulante, y hay un vacío legal que me impide cumplir los requisitos para recibir cualquier tipo de ayuda". Tan solo, de momento, ha obtenido 5.000 euros por ser autónoma, "que no me llega para nada", después de invertir todos sus ahorros y solicitar un préstamo de 40.000 euros, por el que está pagando unos 400 euros mensuales.

Afectada en tres municipios diferentes

Y es que la mala suerte se ha cebado con Deborah, que se ha visto afectada por la dana en tres municipios diferentes. Esta vecina de Catarroja, perdió su furgoneta aparcada en la calle Joaquín Escriba Peiró que le servía para transportar las food truks "y a la que justo unas semanas le había tenido que cambiar el motor, gastándome 10.800 euros. Ahora es siniestro total, y voy a tener que comprarme otra, pero no sé con qué dinero", lamenta.

Estado en el que está la furgoneta aparcada en Catarroja. / L-EMV

A esto se une que tenía una de estos camiones gastronómicos en un garaje de Beniparrell que se inundó por completo llenando de lodo esta food track dejándolo inoperativa. "Pero no solo eso, también tenía allí un trastero donde guardaba la maquinaria que utilizaba como las organizadoras, la plancha, que también se ha llenado de lodo y no se pueden volver a reutilizar", explica.

La freídora inservible. / L-EMV

Además, con el préstamo hipotecario compró un terreno con una pequeña casa de campo en Albalat de la Ribera, donde tenía aparcada la otra foodtruck, que también se ha llenado de barro. "De la noche a la mañana me he quedado sin mi único sustento para vivir, ya que mi marido está en paro y apenas cobra 900 euros al mes y tengo dos hijos, que una de ellas es estudiante y vive con nosotros, y también me ayudaba en el negocio".

Eso sí, Deborah no se rinde y va a seguir buscando ayuda. Por eso fue al pleno de Catarroja y expuso su problema. Allí, se mostraron muy preocupados con la situación que desconocían y le tomaron los datos para remitirla a servicios sociales y poder gestionar alguna otra ayuda. "De momento, me han asignado un psicólogo, que también viene bien, porque estoy muy tocada".

La food truck antes de la dana . / L-EMV

También ha pedido ayuda al Ayuntamiento de Beniparrell, pero al tener el vehículo en un garaje privado aseguran que eso debe de tratarlo con su seguro. "Pasé el perito privado, que al ser catástrofe y no tenerlo todo incluido porque no podía al ser un vehículo vintage, me dijeron que no iba a ser damnificada. Con el del perito del Consorcio estamos viendo si la food truck entra como parte de la furgoneta que sí tengo a todo riesgo, pero no tengo muchas esperanzas", confiesa.

Deborah también ha visto si podía recibir alguna ayuda de la Fundación Amancio Ortega o de Juan Roig , "pero nunca cumplo los requisitos por ser un negocio sobre ruedas. Pero no me voy a rendir, hay días que tengo flojos, pero luego pienso que tengo que salir de esta como sea".