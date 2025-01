«No serán como siempre pero habrá Fallas en Paiporta»

A la afirmación de que en Paiporta no habrá Fallas en 2025, matices. Desde la Junta Local Fallera (JLF) se aseguró esta semana que se no se plantarían monumentos y no habría fiesta en marzo tal y como se conoce por la crítica situación que atraviesan estas asociaciones culturales. La situación en el epicentro de la tragedia, en un pueblo como Paiporta que está totalmente arrasado, no es la misma que en otras localidades vecinas también golpeadas donde sí hay comisiones que han podido salvar sus casales.

En Paiporta todos necesitan reconstrucción total o parcial. Pero el ánimo es volcarse con los locales que son «la casa de mucha gente» y a partir de ahí ver qué posibilidades tiene cada comisión, si puede plantar monumento o no, si puede hacer actos o no, cada falla se adaptará a sus propias circunstancias. El sentir general, tal como ha podido comprobar este diario en las calles y hablando con falleros de todas las comisiones, es que hay que seguir adelante. Los artistas, indumentaristas y peluquerías tienen que salir a flote y el tejido fallero no puede dejarles caer. Además, señalaban, «no podemos estar de luto toda la vida».

«Esta es la casa de mucha gente»

José Peris es el vicepresidente de la falla Maestro Serrano de Paiporta. Atiende a este diario con mascarilla y guantes mientras hace obras en el casal junto a otros falleros. Al final del local, varias voluntarias envuelven regalos para entregar a la infancia en la víspera de Reyes. «Estamos reconstruyendo para disfrutar lo que podamos de las Fallas. No hay que recular, sino progresar y nosotros no vamos a poner barreras. Con la tristeza que tenemos sabemos que no serán unas fallas normales".

Las falleras mayores en el casal de Maestro Serrano de Paiporta, abajo, regalos que preparan los voluntarios. / Eduardo Ripoll

Además, dice, "necesitamos dinero para reconstruir el casal, pero la intención es disfrutar, aunque todavía no hay decisiones en firme». Lo primordial, dice Peris, es «ayudar a las personas». Por eso, no cobrarán cuotas para que puedan reconstruir sus vidas. Mientras tanto, tiran de mano de obra fallera para volver a alzar el casal, «que es la casa de mucha gente», en concreto esta comisión que tiene cerca de 450 falleros. En cuanto al monumento non saben si podrán plantar, pero «haremos todo lo que se pueda».

"No queremos precipitarnos"

Por su parte, en la falla Jaume I, su presidente, Raúl Pérez, cree que es pronto para tener una previsión clara, pero «trabajamos para intentar plantar el monumento y hacer pasacalles y ofrenda. Eso sí, se ha hablado entre presidente de hacer en común muchas cosas. No van a ser Fallas normales, no van a haber premios y seguramente no sea obligado desfilar con el traje, pues mucha gente lo ha perdido», apunta el representante.

Falleros de Maestro Serrano trabajan en el casal, que quedó destrozado tras la dana en Paiporta. / Eduardo Ripoll

Con todo, matiza las palabras de la JLF, «no queremos precipitarnos ni muy hacia delante ni muy para atrás». Pérez dice que Jaume I «quiere plantar, a ver si podemos olvidarnos del barro y plantar en Paiporta algo bonito que el pueblo se lo merece. Volver a lo que éramos. Es nuestra intención aunque los números soncomplicados». El presidente de Jaume I asegura que todas las fallas quieren plantar algo simbólico, aunque no será lo de siempre, pero el sentir general es «hacer lo que se pueda».