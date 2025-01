Quan els Reis solament venien d’Orient

L’arribada dels Reis Mags d’Orient sempre ha sigut un esdeveniment molt important per a xiquetes i xiquets, que posa punt final a les festes de Nadal. No obstant això, durant la postguerra, a mitjan segle XX, eren temps de moltes carències en els quals que els més menuts reberen els seus regals, encara que fora una vegada a l’any, prenia un caliu encara més especial.

Entre els que aleshores eren infants trobem, en primer terme, a Tomàs Roselló (Alaquàs, 1945) per a qui el regal més apreciat que li portaren ses majestats va ser un tren metàl·lic de corda. No obstant això, encara recorda com a un veí seu del barri de l’Olivar d’Alaquàs on residia, els Reis li deixaren a principis dels anys cinquanta, a casa d’uns tios que havien retornat de Veneçuela, "un tren elèctric que tirava fum i tot i que ocupava una habitació sencera i, també, un cotxe amb telecomandament. Allà és que estaven molt avançats, això era americà".

A més, Roselló rebia les estrenes de la seua padrina, Consuelo Llàcer (ca.1925-1999) casada amb el metge d’Alaquàs, Luis Sabater (1923-1997), que l’obsequiava amb "un duro d’eixos de plata que hi havia". En segon lloc, José V. Barberà (Alaquàs, 1946), que tenia de rei favorit a Baltasar, ens comenta que "el cavall és el regal que més em va agradar, ja et dic me’l deixaren tres anys seguits el mateix. Els Reis anaven repintant-lo, una vegada vingué blanquet, en acabant marró. També em portaren pistoles de joguet de vaquers, que duien com un cartutxet que feia l’efecte com si el tir fora real. Aleshores no hi havia tants joguets com ara". Respecte de les estrenes, sa mare l’enviava per elles a casa del seu padrí, el llanterner d’Alaquàs Cecilio Peiró, que a la vegada era cosí germà seu.

Nines de cartó

D’altra banda, Asunción Jaunzarás (Torrent, 1948) ens conta que els seus padrins van ser el matrimoni vinculat a l’Església format per Pascual Chuan (ca.1920-1972) i Consuelo Rius (ca.1924-1999) "perquè nasquí el dia de Nadal i s’oferiren a ser a través de la Parròquia de l’Assumpció. Com ell estava de director d’oficina en la Caixa d’Estalvis de Torrent, els Reis em deixaven a sa casa cada any les millors ninetes que hi havia. Eren precioses i de bona qualitat. No obstant això, com a ma casa érem gent treballadora, em portaven unes altres ninetes xiconiues de cartó que no anaven molt vestidetes. I per això, quan tenia nou anys demaní a ses majestats robeta per a una d’elles, però no me la pogueren portar".

A més, ens diu que el seu rei favorit era Melcior. Per concloure, Vicenta Caballer (Torrent, 1938) recorda que de molt menuda, a principis dels anys quaranta, els joguets, sovint, eren fets a casa de forma rudimentària com era el cas de les nines, que estaven confeccionades a mà amb tela i farcides amb serradura, o dels cotxes, que els feien amb una capsa de sabates de cartó a la qual li posaven rodetes i un tirador de fil d’aram. No obstant això, ella va ser de “nines quan ja eren ben fetes. Aleshores, ja començaven a haver-hi de les que ploraven". Tot açò ocorria quan els Reis solament venien d’Orient.