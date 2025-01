Los dos túneles cerrados aumentan el cruce imprudente de vías en Alfafar

Este domingo una persona murió arrollada por el tren en término de Alfafar, aunque al contrario que en el resto de las 77 muertes registradas en el término, no fue en el paso a nivel, sino en una zona próxima al barrio de Alfalares. Según cuentan desde el consistorio alfafareño, en esa zona donde hay un IES y un polideportivo cercano, no es inusual ver cruzar las vías a las vecinos del barrio, ya que se trata de un trazado que no cuenta con muro de contención, pese a las peticiones del ayuntamiento a Adif, de que instale algún tipo de barrera.

Cartel de prohibido el paso en el vallado. / José Manuel López

Precisamente, tras la dana y tras el destrozo en las vías causado por el torrente de agua procedente del barranco, que sí destruyó parte del muro en el entorno del paso a nivel, Adif colocó un vallado provisional, atado con bridas, que la última víctima tuvo que romper, si no estaban rotas con antelación, para poder acceder al trazado ferroviario.

Un cruce de viandantes muy peligroso con el riesgo de ser arrollados que, según fuentes municipales, se ha intensificado en este tramo por el cierre de los dos túneles próximos a la zona, el de la calle Orba y el de la Avenida Alfafar, porque se inundan cada vez que llueve por la subida del nivel freático. A día de hoy, dichos pasos por debajo de las vías siguen estando cerrados al tráfico, aunque sí se ha habilitado el paso de peatones por la acera, delimitado con vallas y señales.

"Las lluvias, por pequeñas que sean como las de esta pasada Nochevieja, hacen subir el nivel freático y enseguida se inundan los pasos subterráneos. Hemos tenido dos bombas de forma continúa achicando agua, pero había un momento que no daban abasto y hemos solicitado a la empresa de aguas que nos den más potencia. De momento, preferimos ser precavidos y mantenerlos cerrados al tráfico, aunque ahora mismo no haya agua", señala el alcalde, Juan Ramón Adsuara.

Policía en el torno de las vías cerca de los túneles. / Jose Manuel López

Inseguridad en todo el trazado

Este martes también una patrulla de la Policía Local vigilaba el entorno de las vías en esa zona. El arrollamiento de este pasado domingo en la víspera del día de Reyes ha puesto sobre la mesa de nuevo la necesidad del soterramiento de las vías. Una de las causas por las que la Plataforma por el soterramiento en Alfafar, Sedaví y Benetússer rechazaba la propuesta de Adif de eliminar el paso a nivel con un paso ciclopeatonal subterráneo sin abordar ya la eliminación de las vías en superficie era precisamente que la falta de seguridad y las muertes no solo se podían producir en ese punto donde se sitúan las barreras, sino en el resto de trazado que atraviesan los tres municipios.

Una inseguridad que también refrendaba el propio alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes, afirmando que «las vías son un peligro. Tenemos que continuar trabajando para encontrar una solución que evite más muertes». Al igual que el PP de la Comunitat Valenciana, partido al que pertenece Juan Ramón Adsuara, que reclamó al Ministerio de Transportes «priorizar la seguridad» en Alfafar con «medidas urgentes y definitivas».