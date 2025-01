Alaquàs renova i amplia els seus equipaments esportius

Alaquàs ha donat la benvinguda al nou any amb una sèrie de millores i innovacions en les seues instal•lacions esportives, amb l'objectiu de continuar ampliant i optimitzant els serveis destinats a la pràctica esportiva. Algunes de les actuacions dutes a terme es localitzen al Poliesportiu El Bovalar on s'han instal·lat ventiladors industrials en la zona de graderies del pavelló dissenyats per a millorar la recirculació de l'aire i oferir una sensació tèrmica més agradable durant la pràctica de diferents activitats.

Es suma l'increment de la seguretat en les naus mitjançant la instal•lació de protectors de paret i la renovació de la pintura en la zona de les noves graderies de la nau 1, millorant la seua estètica i funcionalitat. De la mateixa manera s'ha procedit a la instal•lació de tres fonts d'aigua potable d'ús públic, estratègicament situades en el gimnàs, l'hall del Pavelló Municipal i les graderies de la nau 1, per a afavorir la hidratació de les persones usuàries.

Millores al Poliesportiu del Terç

Les instal•lacions esportives del Poliesportiu del Terç també han sigut objecte d'importants millores com és la nova pista de pàdel individual, la qual cosa suposa l'ampliació de l'espai esportiu i la instal•lació d'una nova font d'aigua potable d'ús públic. A més a més, amb l’objectiu de continuar garantint la seguretat de les persones usuàries ha sigut renovat l'aparell desfibril·lador amb sistema de senyal acústica, telecontrol de seguiment d’alertes i avisos i connexió directa amb el 112 per a afavorir el seu ús en cas de ser necessari.

Millores en les infraestructures esportives d'Alaquàs. / A.A.

Entre les actuacions més destacades, es troba també la renovació de les taules de ping-pong al Parc de la Sequieta i l'Albereda Sud, millorant les instal·lacions ja existents. Així mateix, a l'Alberede Sud, junt al CEIP Bonavista, s'han instal·lat taules multiesport, un innovador equipament que, gràcies al seu disseny corbat i la seua “xarxa” central, permet jugar amb una pilota de futbol sota regles específiques, fomentant una activitat divertida i dinàmica a l'aire lliure.

Instal•lacions adaptades a les necessitats

L'Ajuntament d'Alaquàs reforça així el seu compromís amb l'esport, adaptant les instal•lacions a les necessitats actuals i futures de la població per a continuar oferint espais accessibles, segurs i còmodes per al gaudi de tota la ciutadania.