Las seis fallas de Paiporta aceptan la renuncia del presidente de JLF

Las seis comisiones de Paiporta - Sant Antoni, Verge dels Desamparats, Mestre Serrano, Plaça Cervantes, Francesc Císcar y Jaume I- aceptaron por unanimidad la renuncia presentada por el ya expresidente de la Junta Local Fallera, Abdón Mesado, tras sus polémicas declaraciones en las que aseguraba que no habrían fallas en 2025. Un anuncio no compartido por el resto de presidentes y presidentas, que aseguraron que aún no se había tomado ninguna decisión clara al respecto.

Es por eso que Mesado presentó una carta de renuncia donde ponía su cargo a disposición de las comisiones, después de tener unas «percepciones muy dispares con el resto de miembros de la asamblea de presidentes». Carta que fue aceptada en una asamblea realizada a última hora de este miércoles.

Los comunicados, conjuntos

En ella, los máximos dirigentes de las comisiones aceptaron, además, notificar cualquier otra decisión de manera conjunta a través de un comunicado, para evitar otras malas interpretaciones personales.

Trabajos en un casal fallero de Paiporta esta semana. / Eduardo Ripoll

A partir de ahora, las fallas comenzarán a debatir el modelo de fiesta que se puede realizar, aunque puede ir cambiando debido a los avances que se produzcan en la reconstrucción del municipio y de las comisiones tan afectadas por el desbordamiento del Barranco del Poyo. Así, sobre la mesa hay propuestas como la de en caso de hacer Ofrenda, poder desfilar sin el traje regional, ya que muchos falleros y falleras lo han perdido con la dana. También existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con los artistas para aplazar la «plantá» hasta que mejore la situación, o en el caso de sí sacar los monumentos a la calle el 15 de marzo, anular el concurso de premios.