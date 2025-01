Los vecinos de Mas del Jutge de Torrent piden "soluciones ya"

El segundo pleno de Torrent con presencia de público tras la dana ha vuelto a congregar a público para participar en el turno de ruegos y preguntas. En esta ocasión, la alcaldesa Amparo Folgado tomó la decisión de invertir el orden de la sesión y que el público pudiera intervenir el primer lugar.

Noemí habló en representación la Asociación de Vecinos de la Masía del Juez. “Estamos desesperados”, dijo la mujer, que recriminó que si “la dana hubiera ocurrido en el Vedat, ya estaría todo solucionado”. La chica mostró la “indignación, frustración y sensación de abandono” y reclamó al ayuntamiento “solventar nuestros problemas”, “una comunicación transparente”, así como “una reubicación provisional” para “el vecindario que no tiene viviendas y siguen sin hogar. No tenemos que mendigar, necesitamos soluciones ya. No somos ciudadanos de segunda”.

Ante esta situación, los vecinos de la Masía del Juez preguntó “cuándo vamos a poder reparar las licencias, que se concedan sin trabas y subvencionadas al 100”. En este sentido, lamentó que las ayudas de Amancio Ortega “no están llegando porque algunos vecinos no están empadronados y no nos consideran primera vivienda”. Por último, Noemí reclamó un plan evacuación urgente “para que esto no vuelva a pasar”.

En otra intervención, Elena, del Corral del Manyet, una zona de diseminados, pidió que la carretera próxima al barranc de l’Horteta carece de señalización. “Sé que hay medidas previstas, pero de momento no se ha hecho nada todavía”, dijo, al tiempo que solicitó que se tenga en cuenta la canalización de las acequias para evitar que las carreteras se inunden. Además, también instó a que se pida a la Confederación Hidrográfica del Júcar a instalar un caudalímetro en l’Horteta “para saber el agua que lleva el barranco. Esto es muy importante”.

Por su parte Nino, vecino de la calle Barranco, pidió que se aclare si las viviendas afectadas en su zona, se van a poder reparar o se van a derruir. “Queremos que nos digáis las cosas claras. Yo no he colocado la puerta por no gastarme dinero porque no se se va a poder reparar, y me han robado las tuberías de cobre y el calentador”, denunció.

Por último, Rosa, vecina del Pantano, afeó que el día de la dana “no vino nadie, y ahora tampoco”. La vecina explicó que “las ayudas y la obtención de permisos para la reparación sean rápidos” porque “han pasado dos meses y no podemos hacer nada”. También cuestionó si van a tener que pagar por esas licencias.

Folgado: “Haremos lo que sea necesario”

La alcaldesa explicó que el consistorio tiene que examinar cada uno de los expedientes solicitados por los afectados para poder saber y responder si urbanísticamente se va a poder reparar o no las viviendas afectadas por la dana. “Tenemos que estudiar caso por caso para encontrar una solución a todos los vecinos”, aseguró Folgado. La mandataria pidió a cada asistente que dejara su nombre a un empleado del ayuntamiento para revisar la petición que presentó. En este sentido, la mandataria avanzó que “haremos lo que sea necesario”.

Oficina de información urbanística

Este jueves, el consistorio ha recordado que cuenta con un punto de información urbanística en la primera planta del consistorio, destinada a los vecinos que han visto afectadas sus viviendas tras la DANA. Este nuevo servicio tiene como objetivo resolver dudas relacionadas con la reconstrucción o reparación de las viviendas dañadas, así como con las licencias de obra necesarias.