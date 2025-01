El alcalde de Aldaia exige a la CHJ saber qué pasó en la Saleta el día de la riada

Aldaia no sabe a ciencia cierta, 70 días después de la dana, cómo y por qué se inundó su municipio, cuya riada dejó un balance de seis víctimas mortales. De ahí que el alcalde Guillermo Luján, aguarde el informe técnico solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar el pasado 13 de diciembre, en una reunión celebrada con otros municipios del entorno del barranco Pozalet-Saleta, para conocer “qué ha pasado” y sobre todo, “las infraestructuras que habrá que acometer para que no vuelva a suceder”.

Luján, en declaraciones a este diario, descarta hacer “suposiciones” sobre lo ocurrido el 29 de octubre. Lleva insistiendo desde el primer día que, lo que pasó en Aldaia, debe ser explicado con rigor técnico, de ahí su prudencia a "no especular, ni teorizar con la tragedia, sin una base científica", afirma.

El alcalde socialista explica que a la hora que el barranco del Poyo iba lleno [18: 30h] y rompió el puente de Picanya, el barranco de la Saleta de Aldaia, "del que estábamos pendientes, a tenor de lo que pasaba en otros puntos, no llevaba ni una gota de agua". El tsunami llegó a la población, a partir de las 20 horas. “Eso es lo que quiero que me expliquen los técnicos de la Confederación. Necesitamos argumentos con rigor, plasmados en el papel, quizás será la única manera de que tenga consecuencias en forma de infraestructuras. Es imperioso conseguir el aclamado desvío de nuestro barranco y que no vuelvan a producirle víctimas mortales por el paso de una dana, eso justo es ahora lo más importante”.

Y es que Aldaia se hace una pregunta: “¿De dónde viene el agua?” En la dana de noviembre de 2022 también se dio una circunstancia nueva, el barranco de la Saleta volvió a desbordarse, teniendo peor impacto en la zona del otro lado de la vias del tren, la del Polideportivo, calle Joaquin Blume y adyacentes. “Los informes de la CHJ deben dar con la medicina que nos cure de los últimos impactos sufridos en un municipio, que vive con miedo y que, a su vez, quiere seguir viviendo aquí". Sobre el caudal que alcanzó el barranco del Poyo (2.300 metros cúbicos), Luján dice que, "de habernos avisado que algo tan gordo se estaba dando horas antes de que llegara a Aldaia, hubiéramos subido a los pisos altos y se hubieran salvado vidas”, lamenta.

Tras la riada, Aldaia mira a CHJ y Generalitat para lograr la solución a estas inundaciones, reivindicada hace más de cuatro décadas. Se trata del ansiado desvío del barranco de la Saleta, un proyecto que tras el verano parecía encauzado, sobre todo tras la reunión que el ayuntamiento mantuvo con las dos citadas administraciones en julio, y con el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en septiembre. Pero la localidad de l’Horta Sud quiere hechos, “no voluntades”. El alcalde reconoce que la previsión era que durante este 2025 se iniciara la licitación de las obras. El trámite se produciría después del “bloqueo” que se produjo en la última legislatura del Botànic. Luján afea que el proyecto “se atascó en el departamento de Medio Ambiente”. En concreto, dicha actuación debía adaptarse a la legislación vigente (como la nueva normativa ambiental, de prevención de inundaciones o de protección de la huerta). Luján espera que “por fin, esta sea la definitiva” y tanto CHJ como Generalitat “mantengan la hoja de ruta que se pactó hace unos meses, se resuelvan los documentos que sean necesarios y se acometa la obra de desvío del barranco de la Saleta”, porque, insiste, “lo importante es salvar vidas”.