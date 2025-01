Compromís pide el II Plan Municipal de Igualdad de Paterna

Compromís per Paterna ha pedido al ayuntamiento que se elabore "de manera urgente" el II Plan Municipal de Igualdad. Para la portavoz de la formación, Carmen Gayá, el ejecutivo local, y más concretamente su concejalía de Igualdad, "no hacen los deberes como es debido". En este sentido, reivindica la importancia de "tener al día" el Plan Municipal de Igualdad entre mujeres y hombres "que es un documento que no solo analiza las carencias en cuestiones de discriminaciones machistas hacia las mujeres, sino que además debe de aportar las propuestas de solución, en nuestro pueblo está absolutamente obsoleto desde hace ya ocho años".

Garantizar la igualdad en la ciudad

Desde la formación manifiestan que en 2016, cuando Compromís dirigía esta área, "se trabajó de manera intensa para establecer el I Plan de Igualdad y se trabajó incansablemente para hacer de este documento una verdadera guía de actuaciones, analizando con detalle todos los ámbitos donde se detectaban posibles discriminaciones hacia las mujeres y se aportaron una gran cantidad de propuestas para ir revirtiendo las mismas". Así, recuerdan que entonces "se hizo un gran trabajo de investigación y detección de necesidades, un trabajo de campo con reuniones presenciales donde entidades, asociaciones y vecinas y vecinos aportaron sus opiniones, carencias detectadas y soluciones".

"Aquel plan supuso un antes y un después en cuestiones de igualdad en nuestro pueblo y fue presentado públicamente a todas las entidades, asociaciones y ciudadanía interesada en conocerlo. Ocho años después, la actualización del plan no está hecha, por desidia, por despreocupación o por el motivo que quieran alegar desde el gobierno, el caso es que dejan pasar los años sin poner al día un documento de máxima importancia para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en ámbitos tan importantes como trabajo, salud, infancia y adolescencia, lucha contra la violencia de género, asociacionismo, etc.", indican las mismas fuentes.

"El II Plan lleva mucho retraso"

Carmen Gayá reprocha a la actual concejalía de igualdad "que además gestiona otras áreas en paralelo, no le presta la suficiente atención y hace el mínimo exigible, o menos, a la hora de hacer evolucionar el trabajo por la igualdad en nuestro pueblo". Así, advierte que desde Compromís per Paterna "no nos cansaremos de pedir que se pongan a trabajar de verdad y que tengan al día los temas de importancia".

"Ocho años después, ¿quienes dudan que hace falta de manera urgente un nuevo análisis de la situación respecto a la igualdad y nuevas medidas ajustadas a una realidad cambiante como se ve en nuestra sociedad en general, y en el pueblo de Paterna en particular? Este II Plan Municipal de Igualdad lleva retraso, mucho de retraso, y esperamos que a partir de nuestra demanda tomen conciencia que no pueden trabajar con documentos ni reglamentos totalmente obsoletos. No es propio de un gobierno del siglo XXI", sentencia la portavoz de la formación.