Alfafar pide que "no se desescale" la ayuda en el área comercial

No hay que olvidar el comercio local y de proximidad del casco urbano de Alfafar. El presidente de Acypal (Asociación de Comerciantes y Profesionales de Alfafar), Mauro Lorenzo, asegura que "entre el 15 o el 20 % de las cerca de 60 pymes asociadas no abrirá si no recibe ya las ayudas". Desde la asociación aseguran que tras la dana, el 30% de establecimientos ya ha abierto, y el 70% está en fase de reconstrucción. "Las ayudas van llegando a cuentagotas porque sabemos que hay mucho que peritar y eso eso es lento, pero eso animaría a los comerciantes y algunos que ahora mismo piensan en no abrir, se lo pensaría", señala.

López, también presidente de Unio Gremial, asegura que además, habría que aprovechar la reapertura "para hacerla más eficaz, con locales mejor acondicionados, mejorar los accesos y en general una reconstrucción más a fondo ya que esta todo destruido".