Derramas de hasta 300.000 euros: El precio que tienen que pagar las comunidades de vecinos tras la dana

Derrama. Dícese del pago de una cuota extraordinaria que se recauda para afrontar un gasto imprevisto en una comunidad de vecinos. Es una de las palabras más temidas en las comunidades, pero que desde el pasado 29 de octubre se ha convertido en una de las más escuchadas en las juntas celebradas en los edificios de la zona cero.

El retraso en la llegada de las ayudas está provocando que muchos propietarios estén asumiendo de su propio bolsillo las derramas para solucionar los múltiples desperfectos que la barrancada provocó en garajes, ascensores y zonas comunes. Un gasto extra que asciende a muchos miles de euros y que no puede asumir todo el mundo, comprometiendo - todavía más - la complicada situación económica que afrontan desde hace más de setenta días la mayoría de damnificados, muchos de ellos afectados también por daños en sus casas, negocios y vehículos.

Hasta 10.000 euros por puerta

Hasta 120.000 euros es lo que costará la reparación de un garaje comunitario de 55 plazas que comparten tres fincas de Aldaia. Según explica Juan Jiménez, vecino de uno de los edificios, de momento no han abordado cómo van a pagar este importe "porque la administradora nos dijo que no aprobáramos nada hasta que no pasara el perito". La ansiada visita se produjo hace unas semanas y tras la visita se comprometió a hacer un "fuerte" adelanto, "aunque todavía no sabemos ni cuánto nos van a dar ni cuándo nos lo van a ingresar".

Trabajos de vaciado de lodo de garajes en Catarroja dentro del programa de la Diputación de Valencia / L-EMV

Tampoco les aseguró que fuera a cubrirlo todo, por lo que ahora estudian la manera de dividir de manera equitativa el gasto "porque si salimos a 5.000 euros por plaza, hay gente que tendría que pagar 15.000 euros porque tenía tres, y estamos hablando de que son familias que han perdido tres coches". Esta derrama, cuenta el vecino, se suma a las que están teniendo que afrontar en los edificios.

"Hemos tenido que cambiar la bomba de presión para que llegue el agua a los pisos más altos y reparar el ascensor. No hacemos más que poner dinero, pero no nos está llegando nada, y lo peor es que no sabemos cuando nos va a llegar. En nuestro caso hemos tenido suerte porque son empresas con las que llevamos muchos años trabajando y nos han dado muchas facilidades y no nos han cobrado nada hasta que pague el consorcio, pero no todos van a tener esta suerte", narra.

Más elevada es la factura que han presentado al consorcio en otra comunidad de Benetússer, donde estiman que las reparaciones ascenderán a los 220.000 euros. "Hay que cambiar la puerta del patio y la del garaje, cambiar la cabina del ascensor y toda la instalación eléctrica del garaje. Al ser 22 puertas salimos a 10.000 euros por vecino, pero hasta que no nos adelanten el dinero no podemos empezar a hacer las reparaciones porque muchos de los vecinos también han perdido sus casas. Aunque la empresa de ascensores nos ha ofrecido financiar en ocho meses sin intereses hay muchos vecinos que no se lo pueden permitir", cuenta una de las vecinas.

Empresas saturadas

Situación similar la que atraviesan los vecinos del número 1 de la calle Industria de Paiporta. Mari Carmen, residente en esta comunidad, cuenta que en la última junta que celebraron antes de Navidad, "los presupuestos que nos presentaron para las reparaciones que tenemos que hacer superan los 300.000 euros". Solo en arreglar los daños en el garaje la factura asciende a 196.000 euros, asegura la propietaria, una cantidad a la que hay que añadir "la reparación del ascensor, pintura, electricidad y carpintería...".

Ascensor precisntado en una finca de Catarroja, dos meses después de la tragedia. / Miguel Ángel Montesinos

Ahora, los residentes de esta comunidad están a la espera de firmar un contrato con una empresa que asumiría y gestionaría todas las reparaciones hasta que el consorcio abone las facturas. "Nos hablaron de una empresa que había estado trabajando en Lorca después del terremoto y que se encargarían ellos de todo, con el compromiso de que una vez nos pague el consorcio, se les transferiría íntegramente. El problema es que nuestro administrador está desaparecido, lo que está retrasando todo este proceso todavía más, y nos está ayudando una empresa voluntariamente, pero están desbordados y estamos a la espera de que nos respondan".

Por su parte comunidades, como la de Alicia, han impulsado una campaña de recaudación de fondos para aliviar la carga a la que se enfrentan los 59 vecinos de su edificio. Todavía no han contactado con el consorcio porque están esperando a que la promotora les facilite un presupuesto con el importe total al que ascienden las reparaciones. Sin embargo, los primeros balances que barajan hacen sospechar que cada vivienda deberá de abonar una media de 1.000 euros de derrama.

Principales problemas

Fuentes de una administradora de fincas consultada por este diario admiten estar saturadas tras la dana y aseguran estar trabajando "sin descanso" para hacer frente a todos las comunidades que gestionan. Las mismas fuentes explican los principales problemas a los que están enfrentando los vecinos. "Por un lado, puede darse el caso de que una comunidad no tenga contratado un seguro. En estos casos, la Generalitat Valenciana se comprometió a subvencionar un informe pericial que acredite los daños para poder reclamarlos al consorcio de seguros y cobrar la indemnización, independientemente de tener contratada una aseguradora o no", señalan.

Estas mismas fuentes añaden que, si bien el consorcio de seguros sí que debería cubrir los daños ocasionados por la dana, el importe de la indemnización dependerá de la cobertura que cada comunidad tenga contratada. Otro de los problemas son los plazos "ya que una vez que los peritos aprueben los presupuestos remitidos por las comunidades, el consorcio dispone de hasta 180 días para ingresar el dinero", advierten.