Catarroja vacía la campa de coches que se incendió

El desecho de vehículos es sin duda el problema más urgente, junto con la limpieza de garajes, a la que se enfrentan los ayuntamientos, sobre todo los municipios con más población como Catarroja, con un amplio parque de vehículos que tras el 29-0 empezaron a amontonarse en campas improvisadas.

Dos meses y medio después, parece que en este sentido Catarroja comienza a ver la luz al final del túnel. De momento cuenta aún con una campa llena como es la de Jaume I, pero otra de las más grandes, Villa Carmen, está a punto de extinguirse. En el solar habilitado cerca de la urbanización residencial, apenas quedan unas decenas de coches, y todo apunta a que este lunes se vaciará, sino se interrumpen los trabajos por causas ajenas.

Coches para el desguace en Catarroja. / Germán Caballero

Así lo comunicó el consistorio en la última reunión del Cecopal realizada el jueves en el salón de plenos. Esta campa fue protagonista debido al incendio que obligó a desalojar a parte de los residentes de la urbanización. La alcaldesa, Lorena Silvent, ya cargó entonces contra la falta de ayuda. "En Catarroja aún no se han llevado ni un coche a las campas habilitadas en Picassent o Cheste. No entendemos como no se trabaja 24 horas al día en ese asunto que ya se ha evidenciado que es muy peligroso, es cuestión de directrices y de prioridades, ¿a qué esperamos? ¿A qué pase algo más grave?", señalaba el 17 de diciembre.

WhatsApp Image 2024-12-16 at 22.19.38.jpeg /

Desgüaces de toda España

Sin embargo, ha tenido que ser el consistorio, con sus propios medios, el que ha tenido que contratar a varios desguaces para poder desechar estos vehículos considerados residuos tras su pertinente peritaje por el Consorcio de Seguros. "Hemos tenido que usar desguaces de toda España", señalan desde el ayuntamiento. Una de ellas, al parecer, se encuentra en Muro, donde ecologistas de la zona denuncian el depósito "de centenares de vehículos procedentes de Catarroja para su desguace en una zona forestal, a 20 metros del río Agres y tocando el Paisaje Protegido del Serpis y el Paraje Natural Municipal Font del Baladre-Fontanars-Riu d'Agres".