Limpieza e inseguridad centran las críticas de los vecinos en el pleno de Paiporta

Siguiendo con la tónica de los plenos anteriores desde la catástrofe del 29 de octubre, el salón de plenos del Ayuntamiento de Paiporta ha vuelto a llenarse de vecinos y vecinas que han acudido a la sesión extraordinaria convocada para este lunes en la que se ha aprobado la reprobación al gobierno municipal «por sus numerosas deficiencias en la gestión de las ayudas» para pedir explicaciones al gobierno local sobre la gestión municipal de la dana.

Cerca de un centenar de personas son las que se han presentado en esta ocasión para pedir nuevamente la dimisión de la alcaldesa, Maribel Albalat (PSPV) y su equipo, a los que han acusado de «no hacer nada» para regenerar el pueblo tras la dana.

Más de cuatro horas de quejas

Durante algo más de cuatro horas, los concejales han respondido todas las preguntas que los asistentes han planteado «a pesar de ser una sesión extraordinaria en la que no estaba previsto incluir un turno de ruegos y preguntas», ha declarado la primera edil al inicio de la sesión y ha recordado que en dos semanas tendrá lugar la sesión ordinaria del mes de enero «donde los vecinos podrán exponer sus quejas y serán escuchados».

Vecinos de Paiporta en el pleno extraordinario celebrado de este lunes. / Miguel Angel Montesinos

La tensión y los gritos han vuelto a protagonizar una sesión en la que nuevamente los vecinos han cargado contra el ayuntamiento «por su inacción». «No voy a decir nada, pero vengo a enterarme de qué van a hacer en el pueblo de cara a los próximos meses porque estamos bastante desinformados», declaraba al inicio María José Moncholí, vecina de la localidad que ha acudido como público a un pleno «por primera vez».

«No habléis en pasado»

Precisamente la «falta de información» ha sido uno de los aspectos más criticados por los residentes, quienes han reclamado«más transparencia» para «saber lo que estáis haciendo». Reproches también a las «escasas» ayudas municipales, a la «falta de limpieza» y a la «inseguridad» que un grupo de vecinas ha asegurado sentir: «Hace unos días un hombre que iba borracho intentó asaltarnos en el Liceo. Llamamos a la Policía Local y nos dijo que no hay agentes por las noches», ha denunciado una de ellas, una afirmación que ha desmentido el Teniente de Alcalde, Vicent Ciscar, quien ha aclarado que «hay dos patrullas nocturnas».

Una vecina durante su intervención en el pleno extraordinario de Paiporta de este lunes. / Miguel Angel Montesinos

Durante el turno de ruegos y preguntas, los asistentes también han pedido explicaciones sobre la reapertura de colegios como el CEIP l’Horta, gravemente afectado, y han reclamado agilidad en la tramitación de las ayudas. Uno de los discursos más aplaudidos ha sido el de un vecino de Paterna afincado desde hace 15 años en Paiporta, quien ha pedido «no hablar en pasado porque todavía queda mucho por hacer».

Grito por la unidad

«Se habla mucho de lo que pasó, pero no de lo que no pasó, de lo que no han hecho los gobiernos de los distintos colores que han pasado por la Generalitat y que no han hecho nada para evitar que pasara esto», ha criticado el hombre en el pleno. Por su parte, tras producirse varios encontronazos entre los asistentes, otro vecino ha reclamado «unidad», no solo entre los concejales de la corporación municipal, sino sobre todo «entre nosotros, los vecinos, porque hemos demostrado en la calle que estamos dejando de lado nuestras diferencias para salir adelante».