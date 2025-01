El alcalde de Alfafar pide agilizar las contrataciones "o tardaremos diez años en estar como antes de la riada"

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha advertido el retraso que puede provocar el vencimiento del Real Decreto de Emergencia decretado por el Gobierno central en la recuperación de los municipios afectados por la dana del 29 de octubre.

En una entrevista concedida en À punt, el primer edil calcula que serán "mínimo diez años" los que costará que la población pueda estar como estaban el 28 de octubre (un día antes de la dana) "si volvemos a la burocracia normal y no se nos modifican las condiciones a la hora de la contratación".

"No tenemos capacidad para gestionar tanto dinero"

En este sentido, ha detallado las numerosas reparaciones que hay que ejecutar en las calles, así como en infraestructuras como el polideportivo, la Casa de la Cultura, la biblioteca municipal o el centro cultural: "Si a cada obra le pones cuatro años de papeleo, entre que no nos dejan contratar a más personas y que no nos facilitan la Ley de Contratos, ya le digo yo que en diez años no estamos como antes de la riada", ha insistido.

Adsuara ha recordado que solo en su municipio los daños por la riada ascienden a 37 millones de euros, a lo que habría que añadir el coste de las reparaciones en caminos rurales y toda la infraestructura hidráulica. En este sentido, ha admitido que "un ayuntamiento no tiene capacidad para gestionar tanto dinero" llegado el caso de que empiecen a recibir subvenciones para ejecutar las obras, "sea por parte de la Generalitat, del Estado o de Europa".

Retrasos por la burocracia

Además, ha advertido que los plazos se alargarían mucho en el tiempo "si aplicamos una Ley de Contratos" porque "tenemos que empezar a hacer un anteproyecto, el proyecto y después las adjudicaciones de obra". "Hablamos de una media de tres años de burocracia", ha asegurado mientras que ha puesto como ejemplo la residencia de Alfafar, cuyas obras se retomarán hoy mismo según ha anunciado. "Llevábamos seis meses de construcción, que han costado cuatro años de papeleo. Y hablamos solo de una residencia".

Sobre las ayudas a los afectados, el también diputado provincial cree que "ha habido una competición" entre las administraciones a la hora de anunciarlas y considera que los gobiernos autonómico y central "deberían haber hablado" para "unificarlas". A su juicio, "se debería de haber establecido una única línea de ayudas para la gente que lo ha perdido todo, una para los vehículos y otras para los comercios". Además, defiende que estas deberían de haberse gestionado desde Hacienda, "un organismo que tiene todos nuestros datos".

Críticas por el certificado digital

El dirigente ha lamentado también que las ayudas "han sido muy burocráticas" y lamenta que para tramitarlas se ha requerido el certificado digital, un documento que la mayoría de afectados "no es que no tengan, es que no saben lo que es". Así, considera que desde las administraciones "hemos mareado mucho más a la ciudadanía cuando necesitaban que le diéramos las cosas hechas porque ya tienen suficiente con lo que están sufriendo".