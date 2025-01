El Consejo Escolar de Picassent rechaza por unanimidad la consulta sobre la lengua en los centros

Este órgano municipal, presidido por el Ayuntamiento de Picassent, que representa la voz de los centros escolares, ha mantenido este miércoles una reunión para manifestar su rechazo a la propuesta de ley 1/2024 de la Generalitat de libertad educativa, desde donde destacan de la misma que no respeta la autonomía de los centros. En el encuentro, han estado presentes los equipos directivos y AMPAS de los CEIP Mare de Déu de Vallivana, CEIP San Ignasi de Loiola, CEIP Príncep d'Espanya, IES l'Om, La Nostra Escola Comarcal, Les Carolines, San Cristóbal Mártir I y II, y la escuela infantil municipal Ninos-Mon Peixet, junto con la concejala del área de Educación, Nati Sobrevela, la cual ha manifestado que «no es necesario crear un problema donde no lo hay. La lengua nos otorga riqueza educativa y tiene que servirnos como nexo de unión y no contrariamente lo que se pretende desde Conselleria, motivando conflictos y trabas pedagógicas en los centros escolares».

La alcaldesa visita un centro escolar, en foto de archivo. / A.P.

Entre otras cuestiones, señalan también que no se entiende la pretensión que tiene esta nueva ley de minorizar el valenciano, a la vez que también, apuntan, crea problemas organizativos dentro de la escuela, puesto que no se ha contado con el punto de vista de los pedagogos, lingüistas, académicos ni tampoco del profesorado.

Así también, durante la sesión, los representantes de todas las comunidades educativas de Picassent han defendido la necesidad de respetar el proyecto lingüístico de cada centro para garantizar la inclusión, el respeto y la equidad con el estudio de las lenguas co-oficiales.

Presentarán un escrito en Educación

Por último, el Consejo Escolar municipal ha decidido hacer llegar al conseller de Educación un escrito donde se recogen todas estas valoraciones aportadas por unanimidad por parte de la comunidad educativa de Picassent al respecto de esta propuesta de ley.