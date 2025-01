Visca el Molt Incompetent!!

Només va faltar la “Rel Banda de Gaitas” tocant l’himne regional, després d’un “Tots en peu per a rebre al nostre Molt Incompetent!”. Amb el “Capo di tutti capi” al capdavant, Carlos Mazón Guixot va rebre un calorós aplaudiment de tots els presents en l’acte del Partit Popular en Astúries. Fervorosos i entusiasmats, els caps de les famílies del Partit Popular li van retre homenatge. Quina poca vergonya! De totes les maneres de mostrar-li el seu afecte van elegir la més esperpèntica. Com podeu aplaudir al cap d’un govern que va demostrar el passat 29 d’octubre tanta incompetència? De cas valoreu que Carlos Mazón Guixot no té cap responsabilitat en una tragèdia que va acabar amb 224 morts i 3 desapareguts? Cap? Ni una? No parlem de civil o penal, parlem de política. És el vostre aplaudiment un suport a la seua gestió?

Sou vosaltres, junt amb el “Capo” Feijó, els qui salvareu a eixa Espanya que digueu a punt d’enfonsar-se per culpa del maligne “PerroSanxe”? Que Déu ens empare!

De la mateixa manera que li aplaudiren, senyor Mazón, passaran ─si els convé─ a qualificar-lo com “esa persona de la que usted me habla”. No ho oblide. En vint-i-quatre hores, el “Capo” Feijó ja el va titlar de noquejat.

I mentrestant, el flamant president de la Diputació de València, que navega entre les aigües de Vox i Ens Uneix, proclama que Á Punt és també responsable del linxament del Molt Incompetent. Torna-li la trompa al xic! Ja estem matant als missatgers. La televisió autonòmica com “tot el que va fer el Botànic” està polititzada; diu sense que li isca tramús a la boca. Que el senyor Mazón estiguera dinant ─com a president del Partit Popular─ amb una periodista per oferir-li la direcció d’À Punt , això no és polititzar. El mateix Mompó que va dir en “Salvados”, que la gent tenia més informació que el Centre de Cooperació d’Emergències Integrat, on es trobava aquell dia. És això incompetència, o no? O que no sabia que era el Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica, on es podia seguir en línia el cabal del barranc de Poio, o del Xúquer; riu que, per cert, va arrossegar el poble vell de Gavarda ─d’on ell és alcalde─ en la pantanada de Tous. Dirà que llavors tenia un any, i ara el poble està damunt d’una lloma.

Ells no tenen cap responsabilitat. Tota és dels altres; especialment del “PerroSanxe”i de les institucions que controla el govern central. Aquell dia no sabien res del que estava passant per “l’apagada informativa” que van patir per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, qui, per cert, va estar transmetent dades en línia del barranc de Poio fins que el cabalímetre fou arrossegat per la força de l’avinguda. Però, clar, aquell dia, ells sols passaven per allí.

Així que, viatge al principat d’Astúries, aplaudiments, i ja tenim rehabilitat al Molt Incompetent! Què t’ha paregut, morrut?!

L’únic important és guanyar el relat del que va passar, perquè els votants decidixen en funció de la percepció que tenen de la realitat que els envolta; i ara hi ha molta gent decebuda i cabrejada, i en eixes circumstàncies, creuen que la mentida reiterada acabarà convertint-se en veritat. Confie que la gent sàpia distingir entre caragols moros; cristians, xones, i avellanencs.

Valencians, crideu al vent: visca el Molt Incompetent!!!