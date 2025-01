Ayuntamiento y PP se enzarzan en Albalat por las contrataciones

Nuevo enganchón entre el alcalde de Albalat dels Sorells, Nicolau Claramunt, y los concejales del Grupo Municipal Popular. Si bien la mala relación entre el primer edil y el portavoz del Partido Popular, Javi González, no es novedad, esta semana ambos han protagonizado una nueva polémica, esta vez debido a las contrataciones.

Desde la formación conservadora acusan al alcalde de estar cometiendo "irregularidades" a la hora de contratar algunas empresas "contradiciendo los informes de los técnicos". Unos hechos que en el último año se produjeron "hasta en cuatro ocasiones" provocando que el interventor llegara a publicar un informe manifestando que la actual manera de contratar algunos servicios por parte del ayuntamiento "no obedece a las exigencias normativas sobre publicidad y concurrencia previstos por los procedimientos de adjudicación fijados en la normativa contractual del sector público".

El alcalde alega la carga de trabajo

El primer edil defiende que los reparos de intervención "están hechos por contratos que se ha acabado su plazo y que por varias circunstancias no se han podido renovar" y subraya que, pese a tener la voluntad de hacer los contratos en tiempo y forma, "la carga de trabajo que tiene la única persona que hay en el ayuntamiento para hacer todas las licitaciones de todos los servicios y de todas las compras y obras que se realizan hace que no se puedan tener todos al día". Unas explicaciones que no convencen a los populares, quienes acusan al mandatario de "hacer y deshacer a su antojo sin cumplir con lo estipulado por la ley".

Para el Partido Popular de Albalat, "hay cosas urgentes que no pueden esperar a sacar una licitación, pero no es el caso, porque los servicios que contrata de forma irregular, según intervención, se pueden prever en vistas a un año, pues son necesidades que un ayuntamiento tiene habitualmente y que debería sacarlo a pliego para adjudicarlo de forma legal y transparente" expresan al tiempo que acusan al equipo de gobierno de no seguir el proceso deliberadamente "porque de esta forma no podría contratar a familiares, como ocurre habitualmente".

Del mismo modo, los de Feijóo advierten que la falta de transparencia en los procesos de contratación "puede abrir la puerta a prácticas impropias, debilitando aún más la integridad de la administración pública; las irregularidades en la contratación de servicios pueden tener un efecto dominó que afecta tanto la gestión pública como la percepción y bienestar de la ciudadanía".

"Se cree el ladrón que todos son de su condición"

En declaraciones a Levante-EMV, Claramunt niega las acusaciones y defiende la gestión "que se ha hecho y que se está haciendo" hasta el punto de instar a los populares a acudir a los tribunales para demostrar los presuntos delitos que le atribuyen. Para el mandatario, estas acusaciones "solo demuestran la ignorancia del PP y de su portavoz" porque "quien ha gestionado o quien gestiona una administración sabe de las dificultades en este sentido".

"Por ejemplo en el Consorcio de Bomberos, gestionado por el PP y del que yo estoy como portavoz de Compromís, se han presentado numerosos reparos y se han aprobado por unanimidad", concluye el alcalde, quien considera que los populares "están intentando lanzar sospechas infundadas, bulos y mentiras" porque "se cree el ladrón que todos son de su condición".