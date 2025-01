“Mi hijo con autismo necesita volver a su clase en Catarroja”

Si ya es duro de un día para otro encontrarte con que tu mundo se ha desmoronado tras una catástrofe como la ocurrida el pasado 29 de octubre, imagina para un niño con autismo, para quien la rutina es un elemento fundamental para su bienestar emocional.

Eso le pasó a Eric, de 9 años, vecino de Catarroja. Este pequeño no entendía porqué estaban todas las calles llenas de barro y de coches amontonados, tampoco porqué su madre le hizo ir al pueblo de su abuela, y sin su padre que se quedó en Catarroja, pero Yolanda lo tuvo claro. “No podía dejar a mi hijo estar en esa Catarroja devastada que él no reconocía. Además, en mi finca nos evacuaron porque olía muy mal, ya que encontraron cuerpos en el garaje”, señala.

No solo cambió de casa, su rutina se vino abajo. Dejó de ir al gabinete psicopedagógico al que acudía dos veces a la semana, ya que estaba en Sedaví y también sufrió los efectos ed la dana. Tampoco a sus ejercicios de multideporte que realizaba otros dos días a la semana en el polideportivo de Catarroja, ni tampoco a las clases de natación en la piscina municipal de Catarroja otra tarde. Todo se llenó de barro.

Protesta de la comunidad educativa del CEIP Vil·la Romana de Catarroja. / L-EMV

Pero lo peor es que no puede ir al colegio con sus compañeros. Eric con otros ocho niños de entre 5 y 9 años, iban a un aula UECCO (Unidad Específica Educativa de Centro Ordinario con Currículum propio), la que se conocía anteriormente como aula CyL, habilitada en el CEIP Vil·la Romana de Catarroja.

Este centro junto con el IES Berenguer Dalmau son los únicos que quedan por abrir en el municipio por los graves daños ocasionados tras la riada del 29 de octubre. Mientras se reconstruye, los alumnos del Vil·la Romana se han distribuido en el colegio Jaume I, y allí también se han llevado el aula UECCO. Pero mi hijo empezó a ir al colegio ya en el pueblo de mi madre, y ahora no puedo llevarlo a otro centro para que en poco tiempo me lo cambien de nuevo al Vil·la Romana, para mi hijo eso sería catastrófico; Si vuelvo a Catarroja tiene que ser ya en su colegio, pero nadie me dice cuándo va a volver a abrir y en qué condiciones, porque me han contado que solo se habilitará la parte de arriba, porque la de abajo sigue muy dañada”.

Conselleria: "En las próximas semanas parte del alumnado pueda trasladarse a sus instalaciones" Conselleria de Educación, a consultas de este diario sobre los plazos y la forma en la que se realizará la reapertura del CEIP Vil·la Romana, se ha limitado a decir que la previsión es que en las próximas semanas parte del alumnado pueda trasladarse a sus instalaciones tras finalizar las primeras intervenciones. Desde el Consell recuerdan que el alumnado de CEIP Vil·la Romana de Catarroja está reubicado en el mismo municipio en el CEIP Bertomeu Llorens i Royo (Educación Infantil y 1º de Primaria) y el CEIP Jaume I El Conqueridor (De 2º a 6º de Primaria y UECO) desde principios de diciembre.

Yolanda solo quiere información para asegurar el bienestar de su hijo. “Si ya supiera una fecha podría ir preparándolo y le afectaría menos el cambio”, afirma.

"Esperamos información de la conselleria"

Desde el Ayuntamiento de Catarroja afirman que ellos tampoco saben cuándo va a volver todo el alumnado al CEIP Vil·la Romana, que ahora está repartido entre el Jaume I y el Bertomeu Llorens. "Lo único que sabemos es que la conselleria antes de acabar el año dijo que su intención era hacerles regresar en enero, pero no sabemos fechas concretas". También afirman desde el gobierno local, que la idea era recuperar alumnado a través de barracones en el patio, pero no ha habido ninguna informaicón más al respecto del ente autonómico.