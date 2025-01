Aldaia ya ha pagado 4,5 millones de ayudas por la dana

El Ayuntamiento de Aldaia abonó el martes la cuarta remesa de las ayudas por la dana, lo que supone un total de 4.560.000 euros pagados. De este modo, ya se han satisfecho dos de cada tres solicitudes, el 63% del total. El salón de plenos municipal acoge desde el pasado 9 de diciembre la oficina para la tramitación de estas ayudas dirigidas a las personas afectadas por la dana, una gestión a la que el consistorio ha dado “prioridad absoluta” desde el primer momento. El alcalde, Guillermo Luján, reitera su “agradecimiento en nombre de los vecinos y vecinas de Aldaia” a la Fundación Amancio Ortega por los 5.2 millones de euros “que servirán para ayudar a paliar los efectos de la catástrofe” y que se han unido al resto de fuentes de financiación y aportaciones que se suman para complementar las ayudas de Aldaia, el cuarto municipio más afectado por la Dana según los datos oficiales. En este sentido, Luján también muestra su gratitud a Juan Roig “por la ayuda prestada a los comercios damnificados y a las tareas de limpieza”.

Participación en el Cecopi

Por otro lado, el alcalde valoró su participación en la reunión del Cecopi del martes, la primera a la que puedieron asistir los representantes municipales. Luján señaló que en su municipio quedan aparcamientos con los montacargas bloqueados, “lo que impide acceder con maquinaria para poder extraer los vehículos que todavía quedan dentro. Esto supone un gran trastorno para estos vecinos que lastra enormemente su capacidad de recuperación. A este respecto, Luján insta al consorcio de seguros y a todas las instituciones competentes “a que trabajen para dar soluciones a esta problemática que sufren nuestros vecinos”, como también a la reparación de los ascensores de las comunidades de vecinos, porque hasta que esto no se produzca, “hay personas mayores que no pueden salir de sus viviendas si no es a través de sillas adaptadas, las cuales se usan de forma rotatoria”. Por eso, el alcalde continua exigiendo “visibilidad y ayuda de todas las instituciones”.