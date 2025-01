"Nos sentimos olvidados, solo pedimos volver a nuestra casa"

Natalia y Roberto miran nostálgicos su casa desde detrás del cordón policial que les impide acceder. Lo que antes era un patio por el que accedían a su vivienda pegada al Barranco de Picassent, ahora ha desaparecido arrastrado por el agua que desbordó el cauce el pasado 29 de octubre, dejando una estampa más parecida a las famosas casas colgadas de Cuenca.

Un total de 40 casas situadas en este idílico Barrio de l'Omet, que antes de la catástrofe presumía de ser un paraje natural, se vieron afectadas por la riada. En 17 de ellas se decidió no permitir el acceso debido al peligro al estar al borde del barranco, cuyos taludes y muros quedaron destrozados. Ninguna de esas 17 familias están sin techo. El consistorio facilitó desde el primer día una solución habitacional provisional a la espera de conseguir viviendas de la Sareb -esta semana se entregarán 10- o la EVHA. Sin embargo, algunos de estos desalojados lo que quieren es volver a sus casas, para empezar a rehabilitarlas y poder mirar hacia adelante, como un paso más para superar el trauma de ver como te cambia tu modo de vida en apenas 40 minutos. Los afectados, no entienden como casi tres meses después siguen estando igual. "Nos sentimos olvidados, parece que nos escondan, porque siempre se dice que en Picassent no ha pasado nada, pero aquí estamos 17 familias sin poder volver a nuestras casas. Solo pedimos eso, que nos dejen volver", señala Natalia, una de las afectadas.

Mercé y su hijo delante de su casa donde el agua alcanzó lo 2,40 metros. / J.M. López

Esta vecina de origen ruso, con dos hijos, una de ellas menor, no puede acceder a su casa porque literalmente la calle 7 (en este barrio las calles no tienen nombre, sino números) ha desaparecido. Nada le hacía pensar, cuando llegó en julio a este "paraíso natural" huyendo del ruido del casco urbano y después de gastarse los ahorros en la reforma, que unos meses después estaría sin casa. Desde el 29 de octubre está viviendo junto a sus hijos en una vivienda ofrecida por el consistorio. "Pero en condiciones poco dignas, compartiendo un piso abierto sin habitaciones con otra familia que no conocemos de nada. Tenemos tres camas en un espacio de 15 metros, sin cocina porque el horno no va", señala.

El Ayuntamiento de Picassent, según ha podido saber Levante-EMV, asegura que este jueves ya firma el contrato de su nuevo piso ofrecido por la Sareb, donde podrá vivir hasta recuperar su casa. "No se le ha podido dar antes porque había que amueblarlo. Además, se le ofreció un hotel y chalet, que ella rechazó porque estaba alejado del colegio de su hija, otras diez familias, en cambio, sí que están allí alojados", señalan.

Las casas precintadas al borde del barranco al no ser reconstruido el talud. / J.M.López

Roberto, vecino de Natalia, prefirió vivir con unos amigos. "Estoy durmiendo en un colchón en el suelo, pero no imaginaba que esto iba a durar tanto". Él, de baja porque la dana le pilló en Utiel con su camión, lo que exige son las ayudas. "No nos ha llegado ninguna ayuda de Amancio Ortega, y cuando he pedido las de la Generalitat me han dicho que esta zona no aparecía como afectada, y apartaban mi expediente. Llevo más de 40 llamadas, ahora me aseguran que ya me las van a conceder, a ver si es verdad. Tengo amigos en Alfafar que ya las han cobrado hace tiempo y ellos tienen piso".

Este martes 21, finaliza el trámite de las ayudas de Amancio Ortega

Desde el consistorio afirman que este martes 21 de enero acaba ya la tramitación de las ayudas de Amancio Ortega -2.2 millones-, "y a personas como Natalia, que ha tenido daños graves en su casa, se le han concedido la máxima asignación, 10.000 euros".

Del mismo modo, estos vecinos piden que, de forma provisional, restablezcan el muro para al menos poder empezar con la rehabilitación de sus viviendas. "Entiendo que puede ser una obra costosa y que con la CHJ a lo mejor es complicado y tiene otras prioridades, pero podrían hacer de forma provisional un muro para evitar que siga habiendo corrimiento de tierras, porque a este paso nos vamos a quedar sin casa, y ahí sí que habrá un problema. Ayuntamientos como Torrent ha actuado de urgencia por su cuenta, pedimos a Picassent que haga lo mismo".

El gobierno local, por su parte, afirma que tras realizar una memoria de daños, el proyecto de la reconstrucción del muro ya se está haciendo, valorado en 1,3 millones, aunque aún tiene que aprobarlo la CHJ y sacarlo a licitación.

Los muros del barranco han desaparecido. / J.M. López

Mercé si que ha podido permanecer en su casa, porque tiene un acceso por la calle 6. Ella y su hijo, que vive junto a ella y cuya casa también está destrozada, asegura que "no vivimos en una zona inundable, así lo pone el Patricova. El problema es que un camión cisterna que fue arrastrado por la corriente se quedó atascado en el puente -que acabó derribado-, hizo tapón y el gua subió en esta zona como nunca. A mi casa entró 2,40 m , con tanta fuerza que elevó un mueble y me hizo un boquete en el techo de la cocina".

Esta vecina agradece la ayuda de los voluntarios, que incluso le han donado electrodomésticos, y aunque puede dormir en el piso de arriba, "necesito rehabilitar la parte de abajo, pero no me conceden licencia de obra, y es un sufrimiento estar viendo cada día esta desolación, necesito recuperar mi casa y mi vida".

Aislados sin puente ni pasarela

Mercé, además, señala que al otro lado del barranco se han quedado aislados: "No pueden ir por carretera porque el puente viejo se derrumbó, tampoco a pie, porque el agua se llevó la pasarela que cruzaba el cauce, así que solo pueden ir al pueblo por medio de la vía, que pronto cortarán porque se restablecerá el tráfico ferroviario. No podemos continuar en esta situación, pedimos celeridad", concluye.