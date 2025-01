El vertedero de lodos de la dana enfrenta al Ayuntamiento de Quart de Poblet con la conselleria

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha denunciado la "falta de respuesta" de la Conselleria de Medio Ambiente a la solicitud de información sobre los resultados de los análisis realizados en la zona en la que se ubica un macrovertedero provisional con restos de la dana y cuatro balsas de lodos.

El consistorio asegura que envió la petición de conocer estos datos "hace un mes", justo después de conocer que Medio Ambiente no había realizado consulta alguna a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el posible impacto ambiental que podía provocar la ubicación de estas instalaciones en la zona, según les confirmaron desde el órgano de cuenca.

Deslealtad institucional

"Necesitamos saber que la conselleria ha actuado bien y que no hay filtraciones en el Canal Júcar-Turia que abastece a la ciudad de València y su área metropolitana", reclama la alcaldesa Cristina Mora, quien necesita confirmaciones de que tampoco se ha producido ningún tipo de contaminación "ni en el subsuelo ni en los acuíferos y que, por lo tanto, no existe ningún riesgo para la salud pública".

El conseller saluda al alcalde de Manises en presencia de la alcaldesa de Quart de Poblet durante la visita al "macrovertedero".. / GERMAN CABALLERO

La primera edil lamenta además "la actitud" del departamento que dirige Vicente Martínez Mus porque, según acusa, "no nos comunicó en ningún momento que el macrovertedero y las cuatro balsas de fango se iban a instalar en nuestro término municipal". De hecho, Mora llegó a acusar a la conselleria de "deslealtad institucional" tras conocer "hora y media antes" la instalación de la campa: "Nos enteramos cuando el conseller nos invitó a una visita que iba a realizar a la planta para hacerse la foto", acusa la dirigente socialista.

Medio Ambiente asegura que no han recibido ninguna petición

Por su parte, desde Medio Ambiente desmienten la versión del ayuntamiento y aseguran que no han recibido petición alguna de información. "Estamos a disposición de los ayuntamientos para hacerles llegar toda la información que requieran, y en el caso de que lo soliciten, tener un encuentro con dirigentes de la conselleria", defienden fuentes de conselleria consultadas por este diario.

Respecto a las balsas de lodos, las fuentes subrayan el papel "fundamental" que han jugado para vaciar los garajes de todas las zonas afectadas y aseguran que se están tratando "en zonas impermeabilizadas que aseguran que no haya una afección al entorno". Asimismo, sostienen que se han hecho unos informes externos que "descartan que haya afección en el medio ambiente".

Dos camiones vierten lodos a la balsa ubicada en término de Quart. / GERMAN CABALLERO

En lo relativo al macrovertedero, aclaran que lo que se ha instalado en Quart de Poblet es "un punto intermedio para acumular de forma temporal los residuos y vaciar los puntos locales afectados por las inundaciones antes de llevarlo al destino final, los vertederos" y manifiestan que empresas especializadas ya han comenzado a trabajar en el vaciado de los puntos en los que se acumulan enseres y voluminosos al haberse puesto en marcha la fase 3 del plan de residuos activado tras las inundaciones.

Los residuos "no dejan de crecer"

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet desmienten esta última afirmación y aseguran que, "a pesar de la desescalada anunciada", no solo "no se ha empezado a vaciar", sino que, denuncian, "no deja de crecer y en él ya se acumulan miles de toneladas de enseres y residuos voluminosos procedentes de municipios devastados por la dana".

Es por ello que, advierten, los técnicos municipales están haciendo seguimiento de su evolución, así como de las cuatro balsas de lodos, de las que, insisten, "es fundamental conocer cuál es la solución de impermeabilización que se ha adoptado".