Las familias de Paiporta se hartan de esperar a Educación: "Vulneran los derechos de nuestros hijos"

Casi han pasado tres meses desde que la barrancada se llevó por delante Paiporta entera y destrozó la mayoría de centros escolares de este municipio. Más de ochenta días más tarde, las familias continúan en lucha para que sus hijos vuelvan a la normalidad educativa y han escenificado, de nuevo, un frente común en Paiporta para "recuperar la educación de calidad" de sus hijos e hijas tras la dana.

Eso es lo que han vuelto a hacer este martes por la tarde las familias a través de las asociaciones de padres y madres de los colegios de este municipio, epicentro de la tragedia, pues todavía las escuelas no han recuperado la normalidad de su actividad, casi tres meses después de la dana.

La Federación Interampas de Paiporta ha convocado una marcha que ha salido a las 16:30 horas de cada centro escolar hacia el ayuntamiento, donde se han concentrado todos para leer un manifiesto para pedir que se cese la "vulneración de derechos de sus hijos e hijas" pues "no se está cumpliendo el artículo 27 de la Constitución". Así, decenas de niños y niñas han llegado a las cinco de la tarde ante la puerta del ayuntamiento de Paiporta con un grito unánime; “queremos nuestro cole”.

Desde cada escuela salía una comitiva de adultos y también niños y niñas con varios lemas. Los principales: "Alumnado Paiporta, también importa"; "Queremos enseñanza de calidad no de caridad" y "Por un horario lectivo completo y efectivo". Las principales reivindicaciones continúan siendo las que llevan reclamando semanas y es volver a tener horas lectivas como cualquier otro niño. Los colegios l'Horta y Rosa Serrano están reubicados en otros centros en València y pierden cada día alrededor de tres horas en ir y venir, que se quitan de su horario de clase. Asimismo, el Luis Vives ha retomado su actividad pero con menos tiempo al día.

Concentración escolar en Paiporta / Fernando Bustamante

Un niño ha leído el manifiesto y después han sido los padres y las madres quienes han invitado a la comunidad a sumarse a nuevas movilizaciones el 29 de enero. “tienen que darnos información, empatizar con nosotros, falta mucha empatía. Si no logramos horario no podremos volver a la normalidad” ha dicho el representante del colegio l’Horta. Después han venido una retahíla de peticiones a la alcaldesa y una solicitud de ayuda. “Que se sepa que no se está cumpliendo el derecho a la educación que nuestros hijos están en precario”, ha completado el presidente de Interampas, Rafael Ramos. “Aquí todavía no hay normalidad”, ha zanjado.

Los padres y madres han pedido a Maribel Albalat, la alcaldesa, que subiera a decir unas palabras y le han solicitado que les ayude en sus reivindicaciones. “Los niños son lo más importante. Hemos venido a acompañaros en este camino que está costando tanto. Nos duele que no tengan las mismas oportunidades, perdiendo horas lectivas, sin matinera ni extraescolares. Queremos que vuelvan a Paiporta. Os puedo acompañar el día 29”, ha dicho la mandataria municipal.

"La dana no puede seguir siendo una excusa"

"En Paiporta aún quedan tres centros que todavía no han podido volver a las clases con normalidad: horario lectivo reducido, sin servicio de comedor, sin matinera, sin extraescolares y cientos de alumnos desplazados a otros centros educativos. La dana no puede seguir siendo una excusa", lamentan desde la federación de interampas de Paiporta.

"Exigimos que el alumnado de Paiporta tenga el mismo tiempo lectivo que sus compañeros de otros municipios", han dicho en el manifiesto, que ha leído un alumno de sexto de primaria del CEIP L'Horta. Asimismo, han instado a Conselleria de Educación ha proporcionar una enseñanza de calidad y en condiciones así como que se acorten al máximo los plazos para que el alumnado pueda volver a su entorno, a Paiporta.

Piden participar en la toma de decisiones de la conselleria

Por último, en el escrito reivindicativo compartido a las puertas del consistorio de Paiporta, los Ampas han pedido estar presentes en los lugares donde se toman las decisiones sobre sus hijos e hijas. "Queremos participar en la toma de diciones que conselleria consuma desde los despachos de València", han concluido.