La 24ª Fira de Sant Sebastià de Silla: tradición, comercio y gastronomía

Una finestra oberta al món

Benvolguts amics i amigues,

És un plaer dirigir-me a vosaltres per convidar-vos a gaudir de la 24a Fira de Sant Sebastià de Silla, que tindrà lloc els dies 24, 25 i 26 de gener. Aquesta celebració anual en honor al nostre patró, Sant Sebastià, ens ofereix una magnífica oportunitat per reunir-nos i gaudir d’una variada oferta comercial i gastronòmica.

La Fira de Sant Sebastià s’ha convertit en un esdeveniment molt esperat pels nostres veins i visitants. Durant tres dies, podrem desconnectar de la rutina diària i submergir-nos en un ambient festiu ple d’alegria. Enguany, hem preparat una programació pensada per a tots vosaltres, amb activitats culturals i d’oci i música en directe per a tota la família. L’objectiu és que visqueu moments inoblidables, compartint rialles i experiències en aquest espai que ens uneix com a poble i ens fa sentir orgullosos de la nostra terra.

A més, la Fira de Sant Sebastià de Silla és una finestra oberta al món, una ocasió per mostrar l’hospitalitat i l’encant de Silla als nombrosos visitants que ens acompanyen cada any. És una oportunitat per conèixer, les tradicions i el patrimonio cultural i etnològic del nostre poble.

Vos anime a participar en aquesta festa, a descobrir el nostre comerç, a degustar el nostre ja famós arròs amb perol i amb ànec i a gaudir de les diverses activitats que hem preparat amb il·lusió per a tots vosaltres.

Espero veure-vos a tots i totes gaudint d’aquests dies de celebració.

Visca Sant Sebastià! Ens veiem a la Fira.

*Vicente Zaragozá, alcalde de Silla