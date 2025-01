Colas y tensión en Paiporta por ayudas de la Iglesia

Revuelo en Paiporta por las ayudas que dan las parroquias a las personas afectadas por la dana. Varias vecinas han denunciado la "poca información y la confusión" que está generando este proceso, pues apuntan que no se les explica en qué consiste y se están formando colas y altercados a las puertas de las iglesias del municipio. Tanto es así, que el Arzobispado de Valencia ha tendio que emitir un comunicado en el que explica el procedimiento y desmiente bulos que se habían propagado.

María, una vecina de Paiporta, explica que fueron conocedores de las ayudas por unos conocidos que les dijeron que tenían que rellenar una solicitud que se recogía en un comercio cercano. Sin embargo, al acudir a la iglesia "solo recoge solicitudes de 18 a 19 horas", lo que formó "largas colas" y "altercados" a principios de semana en los que asegura que "tuvo que intervenir la policía local".

Entrada a una de las parroquias de Paiporta. / Fernando Bustamante

Las parroquias apuntaron, según esta vecina, que "no se iban a dar más ayudas", lo que ha causado "desconcierto en el vecindario" y "disputas en la puerta de la iglesia". Asimismo, María lamenta que los criterios no están claros y los responsables de la parroquia "no quieren hablar y aclarar las cosas".

La policía local acude ante las largas colas

Desde el consistorio confirman que la policía local acudió al lugar al formarse una gran aglomeración de gente y que el problema fue por las ayudas que da la iglesia. Por su parte, desde el arzobispado explican en un comunicado desde que comenzó esta situación de emergencia, "algunas entidades han hecho donativos para que a través de Cáritas o por medio de las parroquias se puedan distribuir ayudas a personas necesitadas".

Una asociación ha hecho un donativo de 1.300.000 € para distribuir entre 27 parroquias que han sido elegidas por los donantes. Por lo tanto, al ser las destinatarias unas parroquias en concreto, el Arzobispado de Valencia no recoge peticiones ni asigna las ayudas, por lo que deben dirigirse y presentar la solicitud en cada parroquia.

Carteles en la puerta de la parroquia en Paiporta. / Fernando Bustamante

A fin de poder distribuir el dinero de la manera más justa posible, se ha atendido número de habitantes, porcentaje de afectación territorial, porcentaje de viviendas afectadas en planta baja, porcentaje de comercios en planta baja, y con dicho análisis establecer qué cantidad corresponde a cada parroquia. Las cantidades que han correspondido a cada parroquia, según estos baremos, oscilan entre los 8.000 y los 90.000 euros.

Las solicitudes se han de rellenar en presencia de los voluntarios

En un primer momento y tras la confusión de Paiporta el arzobispado aclaró que los formularios "son para rellenar en presencia de los voluntarios de la parroquia que atienden a los solicitantes y en ningún caso son para repartir, ni fotocopiar, difundir por redes sociales ni mucho menos vender en cualquier comercio, como al parecer ha sucedido y es lo que ha creado confusión e informaciones falsas de ayuda indiscriminada sólo por solicitud". Con todo, ayer por la tarde se colgó el cartel de «No se recogen solicitudes de ayudas», pues tal como señalaron algunas vecinas, el dinero se había repartido por completo.