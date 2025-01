Quart de Poblet reclama hasta en tres ocasiones los resultados de los análisis del macrovertedero

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha solicitado hasta en tres ocasiones a la conselleria de Medio Ambiente información sobre los resultados de los análisis realizados en la zona en la que se ubica un macrovertedero provisional con restos de la dana y cuatro balsas de lodos. Así lo confirman los tres escritos remitidos a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental a los que ha tenido acceso Levante-EMV, y que desmontan la versión de la conselleria en la que aseguraba que los técnicos no habían recibido petición alguna de información.

Tal y como adelantó ayer este diario, el consistorio envió una petición al departamento dirigido por Vicente Martínez Mus para conocer el impacto ambiental que podía provocar la ubicación de un macrovertedero y cuatro balsas de lodos en un terreno entre los términos municipales de Quart de Poblet y Manises tras conocer que Medio Ambiente no había realizado consulta alguna a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Tres solicitudes

Ahora, este diario ha podido comprobar que dicha solicitud se presentó el pasado 26 de diciembre, mientras que tres semanas y media después, el 21 de enero, el consistorio presentó un nuevo escrito reiterando la petición de obtener esta misma información. Desde el consistorio denuncian que a día de hoy continúan sin haber obtenido respuesta.

Vertedero de escombros y residuos voluminosos ubicado en término de Quart de Poblet. / GERMAN CABALLERO

Minutos después de ese mismo día, el ayuntamiento registró una nueva solicitud, esta vez remitida a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio a la "atención del Conseller D. Vicente Martínez Mus" donde reclamaba una vez más que se les hiciera llegar la información relacionada con las balsas de la dana, así como explicaciones "en relación a la tercera fase del plan de desescalada en cuanto a la retirada de residuos en los puntos de apilamiento tras la dana".

Un informe descarta afecciones

Para la alcaldesa Cristina Mora es importante "saber que la conselleria ha actuado bien y que no hay filtraciones en el Canal Júcar-Turia". Es por ello que pide conocer los resultados de los informes que descarten que existe riesgo alguno para la salud pública y que además, tras la instalación de las balsas no se ha producido ningún tipo de contaminación "ni en el subsuelo ni en los acuíferos".

Si bien la primera edil no ha obtenido todavía respuesta alguna de la conselleria, fuentes de Medio Ambiente aseguraban ayer a este diario que unos informes externos "descartan que haya afección en el medio ambiente" y recalcaban que las balsas se instalaron "en zonas impermeabilizadas que aseguran que no haya una afección al entorno".